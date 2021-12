Registra Naty Díaz su precandidatura a gobernadora de Oaxaca por el PAN (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de diciembre. Tras presentar licencia como presidenta estatal del PAN en el estado, este día, en la sede del partido ante la Comisión Organizadora Electoral dentro del Proceso Interno para la Selección a la Candidatura, la diputada Local Natividad Díaz Jiménez presentó su registro a la precandidatura a gobernadora de Oaxaca por Acción Nacional.

En compañía de familiares, amigos, de ciudadanos, jóvenes y militantes, la precandidata de Acción Nacional llamó a los panistas a la unidad para trabajar en equipo, con orden y armonía para convertirse en una opción para los oaxaqueños, “ser la opción para muchos que no están de acuerdo con los partidos de enfrente”.

Señaló que a más de 12 años que el PAN no participa solo en una elección a la gubernatura, esta vez decidieron ir solos a la contienda electoral, “sabemos que es un escenario difícil pero no imposible, en compañía de mi familia y sobre todo con el respaldo de la militancia panista, de miles de oaxaqueños que vivimos el dolor y coraje por la violencia en el estado, presento mi registro como aspirante a gobernar mi estado”.

“Tenemos que convertirnos en una opción para los oaxaqueños, Oaxaca necesita conocer a los verdaderos panistas, qué pensamos los panistas, que queremos nosotros dentro de acción Nacional para Oaxaca, hoy inicia el camino de lo que realmente Goméz Morín en su momento fundó como Acción Nacional, un partido que no se requerían de masas sino de la fuerza necesaria para hacer creer a los mexicanos que sí podemos sacar adelante a nuestros estado y a nuestro país”, expresó la aspirante.

En el tema de seguridad y violencia política de género durante el proceso electoral, hizo un llamado al gobernador Alejandro Murat Hinojosa, “Pido al gobernador y a las instancias correspondientes que estén muy atentos y que de haga un trabajo con una campaña de paz, sobre todo propuestas de que estamos hartos y cansados de la violencia, no lo dudo que existan en su momento, pero también soy una mujer de fe y quiero creer que esta campaña la tomen por el lado que es, una competencia política”.

Dijo que a pesar de ser una arma de doble filo estaba consciente que estaban expuestas a muchas cosas “sé que no es un caminar fácil, sabemos que son más enemigos que amigos los que nosotros en este momento podemos tener, sabemos que a nivel nacional somos la segunda fuerza, nuestras armas son las propuestas y el discurso que vamos a llevar a las mujeres y hombres oaxaqueños para convencerlos por qué hay esperanza dentro de Acción nacional”.

La ahora precandidata del PAN al Gobierno de Oaxaca, enfatizó que gracias a políticos que están llenos de odio y de coraje han hecho enfadar a los ciudadanos, “hoy la política, los discursos están desgastados y por eso nos cuesta trabajo hablarle a los jóvenes, a las amas de casa calificándonos como los mismos”.

Como política, como empresaria y como mujer, dijo entender el dolor de la familias oaxaqueñas, quienes han perdido sus negocios, sus familiares en temas de la pandemia como de violencia, (ella perdió a su padre hace unos meses víctima de la violencia en el estado).

“Hoy tenemos todo para salir a defender a Oaxaca y el primer motivo por el cual estoy aquí, porque soy oaxaqueña, represento a los oaxaqueños, porque no hay padrinos, ni políticos, ni funcionarios ni empresarios, ni dinero que puedan comprar la dignidad de los oaxaqueños”, recalcó.

“Oaxaca está en los tiempos de una mujer y de un cambio, vamos hacer todo lo necesario para convencer a los jóvenes y la familia”.

Pese a que el partido no va en una coalición la líder estatal panista con licencia, manifestó que no está cerrada al diálogo para una alianza de facto con diversos actores que se desprendieran de otros grupos, “estamos dispuestos al diálogo, pero hoy como precandidata me corresponde a mí ir a hacer lo propio a convencer que soy una muy buena opción, con toda la capacidad para que si alguien se quiera sumar a un partido político que tome en cuenta que aquí hay capacidad”.

“Por supuesto que hay experiencia, hay conocimiento, conozco el dolor de las familias, desde los municipios, sé lo que tenemos y sé lo que necesita Oaxaca, sé que estamos hartos de los discursos de odio, de señalamientos, esos es lo que han hecho los políticos de siempre, Oaxaca necesita de atención no programas clientelares”, finalizó.

El proceso interno para la selección a la candidatura a gobernador, el cual dio inició el 17 de diciembre del presente año, culminará el día 1° de enero de l2, por lo que el secretario general del PAN y la presidencia de la Comisión Organizadora Electoral (COE), invitaron a militantes y ciudadanos para que participen y se inscriban.

Tras presentar licencia como líder estatal del @PANOaxaca, @NatyDiazPAN presentó su registro a la precandidatura a la gubernatura de #Oaxaca, "aunque el escenario es adverso no es imposible, tengo experiencia y capacidad para encauzar las necesidades de los oaxaqueños", expresó. pic.twitter.com/4nueh28xeo — ADN Sureste (@adn_sureste) December 26, 2021

