Regidora le devuelve “sobre amarillo” al alcalde de Puerto Vallarta en sesión de Cabildo (10:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de octubre. Durante una sesión ordinaria del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, en Jalisco, la regidora Carla Esparza devolvió un “sobre amarillo” al alcalde Luis Michel Rodríguez.

De acuerdo a la regidora de Morena, dicho sobre amarillo se lo entregó el hijo del alcalde para que supuestamente pudiera votar a favor del presupuesto de Egresos de 2022.

“En este momento y con mis compañeros, como testigos, le hago la entrega de un sobre que me fue entregado en la Secretaría de Ayuntamiento, supuestamente por su parte, me lo hizo llegar su hijo… Se me entregó junto a la petición para que aprobara las modificaciones al presupuesto, motivo de la discusión de esta iniciativa”, mencionó durante la sesión, la cual fue grabada.

Posteriormente, la regidora se paró de su asiento y le entregó el “sobre amarillo” entre algunos aplausos de los asistentes y dijo que no se prestara a malos entendidos. Además mencionó que hace responsable a los hijos del alcalde por si le llega a pasar algo.

En tanto, el alcalde de Puerto Vallarta mencionó que no responde por lo que presuntamente habría hecho su hijo e invitó a la regidora a poner su denuncia correspondiente.

Tras las discusiones, el presidente municipal pidió un receso y salió de la sesión de cabildo.

24 Horas

