Refuerzan limpieza y mantenimiento preventivo en el Mercado 20 de Noviembre (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de noviembre. Con el objetivo de mantener en óptimas condiciones las instalaciones del Mercado 20 de Noviembre y garantizar un entorno limpio y seguro para comerciantes y visitantes, la Secretaría de Gobierno y Territorio, a través de la Dirección de Mercados y en coordinación con el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SOAPA), llevó a cabo trabajos de desazolve y mantenimiento preventivo en el sistema de drenaje del mercado.

Estas actividades se enmarcan dentro del programa de limpieza y mantenimiento previo a la temporada decembrina, época de gran afluencia en los mercados tradicionales. El propósito es prevenir inundaciones, malos olores, focos de infección y posibles accidentes, asegurando así condiciones adecuadas para la operación comercial y el tránsito de visitantes.

La Dirección de Mercados destacó la importancia de realizar estas labores de manera periódica, ya que contribuyen a preservar la infraestructura, mejorar las condiciones sanitarias y fortalecer la seguridad en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Con estas acciones, el municipio de Oaxaca de Juárez, que encabeza Raymundo Chagoya Villanueva, a través de la Dirección de Mercados, refrenda su compromiso con el orden, la salud pública y el bienestar de las y los comerciantes, así como de la ciudadanía en general.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir