Refuerza Policía Vial Estatal profesionalización de corporaciones municipales en Zona Metropolitana de Oaxaca (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de febrero. La Policía Vial Estatal impulsa jornadas de formación profesional a integrantes de las corporaciones municipales de Santa Cruz Amilpas y Santa Cruz Xoxocotlán, como parte de la estrategia para fortalecer el desempeño policial y garantizar un servicio más eficiente y cercano a la ciudadanía.

El director de la corporación, Toribio López Sánchez informó que estas jornadas son impartidas por personas instructoras especializadas y exponen temas como Orden Cerrado, Función Policial, Uso Legítimo de la Fuerza, Educación y Seguridad Vial, Normatividad en Tránsito y Movilidad, Protocolos de Actuación, Control del Tránsito y Psicología Laboral.

“Estas acciones permiten mejorar la función policial con estricto apego a la legalidad y respeto a los derechos humanos, con una actuación ética, profesional y de proximidad social”, destacó.

El funcionario precisó que las actividades continuarán de manera progresiva en otros municipios de la Zona Metropolitana de Oaxaca; además, anunció que el próximo lunes iniciará una nueva jornada en San Jacinto Amilpas.

La corporación estatal mantiene coordinación permanente con los ayuntamientos para generar estrategias que fomenten una movilidad más segura en beneficio de la ciudadanía.

