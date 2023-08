Refrenda Salomón Jara apoyo a las mujeres jefas de familia de Santa Catarina Ticuá (18:00 h)

Santa Catarina Ticuá, Oax., 19 de agosto. El apoyo a las jefas de familia de esta localidad de la mixteca alta, ya es una realidad. Aquí, el Gobernador Salomón Jara Cruz inició la entrega de las Tarjetas Margarita Maza, con la cual el Gobierno de Oaxaca busca apoyarlas de manera bimestral para que cuenten con los recursos que les permitan garantizar la seguridad alimentaria de ella y sus hijas e hijos.

De esta manera, el Mandatario Estatal entregó de manera simbólica 2 de 13 tarjetas Margarita Maza que se otorgaron a través de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión (Sebienti) y para lo cual se ha destinado una inversión de 168 mil pesos.

En tanto, la titular de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión, Laura Estrada Mauro manifestó que nunca antes en Oaxaca había existido un programa de esta naturaleza, creado con perspectiva de género y justicia social, y el cual representa un compromiso cumplido para saldar la deuda histórica con las mujeres en situación de extrema pobreza.

“Este apoyo significa mucho porque podrán adquirir la canasta básica alimentaria, y con ello, satisfacer las necesidades de sus familias. Como mujer oaxaqueña y sobre todo como madre sé lo importante que es priorizar nuestros recursos en el futuro de nuestros hijos e hijas que son lo más valioso que tenemos. Mi reconocimiento por su esfuerzo, entrega y cuidados”, declaró la secretaria.

En este municipio al que arribó como parte de la estrategia Trabajo que Transforma tu Municipio que impulsará su desarrollo con una inversión de 2 millones 835 mil 785 pesos, Jara Cruz expresó que el objetivo de su gobierno es sacar del abandono a los pueblos y comunidades que mantienen a Oaxaca en los últimos lugares de desarrollo.

De esta manera, señaló que su gobierno no traicionará la confianza de las y los oaxaqueños que hace un año eligieron una transformación verdadera para Oaxaca, con un modelo de atención diferente que hoy es una realidad.

“Este gobierno es de territorio y no de escritorio, no es como los anteriores a quienes no les interesaba atender las necesidades de la gente, no visitaban las comunidades y no se comprometían en nada”, expresó.

En esta comunidad donde fue recibido por el presidente municipal José Luis Hernández Cruz, el titular de la Gubernatura del Estado expresó que su gobierno, al emanar del pueblo, está comprometido a no fallarles. “Todos los integrantes de mi gobierno somos oaxaqueños, somos de comunidades como esta, hablamos nuestras lenguas y por eso no les vamos a fallar”, afirmó.

Por ello, para atender a 191 familias de esta comunidad, a través del DIF Oaxaca destinará 477 mil 245 pesos en sus programas de Comedores Populares, Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios y Asistencia Social a Grupos Prioritarios.

Para garantizar la salud de las y los habitantes, el Gobierno de Oaxaca se comprometió a destinar dos millones 121 mil 466 pesos por medio de los Servicios de Salud de Oaxaca para dotar de medicamentos y equipamiento al Centro y la Casa de Salud de este poblado.

Aquí también se dio a conocer que, a través de la Secretaría de Finanzas, el municipio ya fue beneficiado con 69 mil 64 pesos del Fondo Compensatorio que otorgó el Gobierno Federal.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir