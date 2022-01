Reforma Energética, la Ley Electora y La Guardia Nacional: Daniel Molina (22:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de enero.

Sin lugar a dudas los trabajos que aún quedan pendientes en el senado de la república son de gran importancia para la Cuarta Transformación.

En el caso de la Reforma Energética, quedó claro que desde palacio nacional el tema es ir hacia adelante, además esto se reafirmó con la visita de funcionarios de los Estados Unidos, quienes externaron su opinión en el tema.

Con respecto al asunto de la Ley Electoral, esta por demás mencionar que los organismos autónomos no son pate de la cuarta transformación. En el último acontecimiento, de la revocación de mandato; el INE tuvo sus diferencias, al grado de llegar a los tribunales. Ahora, esta consulta se llevará a cabo, pero ha crecido más con tintes publicitarios, que propios de una consulta ciudadana.

La Guardia Nacional, es otro de los pendientes a pasar por el legislativo. La situación de seguridad en país, parece crecer en la opinión de la población, aunque la información oficial, menciona lo contrario. Lo que es un hecho claro, urge bajar la violencia, ya que hay estados en el centro del país que están sufriendo violencia descontrolada.

Con este panorama legislativo, el presidente de la Junta de Coordinación Política, en el senado, Ricardo Monreal Ávila, aguanta el embate de sus propios, quienes buscan una división en su bancada.

Lo que parece no estar claro para el grupo de MORENA es que habiendo diferencias, estas reformas pendientes no se podrían lograr.

Este fin de semana, se llevó a cabo la plenaria de MORENA y, nuevamente Ricardo Monreal, pone sobre la mesa la prioridad de legislar a favor de la Cuarta Transformación, sin divisiones. A esto, se suma el respaldo de Olga Sánchez Cordero, como presidente de la Mesa Directiva del Senado.

Lo único, que nos queda resumir, es que el destape adelantado para la contienda del 2024, parece restar en lugar de sumar. Ya que los grupos internos, a favor de uno u otro posible candidato, empiezan a demostrar sus intensiones.

Así que este intento de división, se vio superado, más por la necesidad de los votos y operación política que por gusto. Ricardo Monreal, vuelve a comprometerse con la Cuarta Transformación y la unidad, así lo ha demostrado si se revisan todas las reformas aprobadas en la primera etapa del gobierno de López Obrador.

