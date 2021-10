Reforma energética de AMLO, no es la más correcta y no ayuda en nada al país: Enrique de la Madrid (16:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 7 de octubre. Enrique de la Madrid Cordero, ex secretario de Turismo durante la Administración de Enrique Peña Nieto, señaló que la reforma energética que plantea el presidente Andrés Manuel López Obrador, no es la más correcta y que no le ayuda en nada al país.

En conferencia de prensa, De la Madrid, sostuvo, que por el contrario, deberían impulsarse más las energías alternativas como la eólica que se genera en el Istmo de Tehuantepec.

“Oaxaca tiene un gran potencial en este sentido al igual que otras partes del país, por lo que se debe trabajar en esto para generar verdaderos beneficios para los mexicanos”, finalizó.

Por otro lado, el extitular de Turismo federal, reconoció que tiene aspiraciones a la presidencia de México, por lo que ha comenzado a realizar recorridos por el país organizando foros, para conocer las problemas y necesidades y así plantear soluciones ante los retos.

En conferencia de prensa, señaló que su prioridad es encontrar una visión del país narrativa e incluyente para todos, para encontrar un modelo de país en dónde se tengan respuestas.

“Como encontrar cosas comunes en un país diferente, ese es el reto, que alcancemos un México más incluyente”.

Indicó que entre más opciones presenten los partidos políticos en una jornada electoral, será mejor para todos los mexicanos que podrán tener más alternativas para elegir.

Ante las afectaciones que ha dejado al sector turístico la pandemia de Covid-19 a México, aseguró que el país puede salir de los problemas que generó la pandemia gracias al potencial con el que cuenta en esta materia.

“El año pasado fue muy difícil para México y el mundo, este año están mejorando los niveles de ocupación, tenemos que seguir cuidando la salud y agilizar la vacunación, en esa medida iremos saliendo”.

Dijo que Oaxaca tiene un gran potencial en esta materia, y podría ser ejemplo de turismo permanente de personas que se queden por largo tiempo, quienes con una conexión a internet pueden trabajar desde esta entidad.

En ese sentido, añadió que la promoción debe estar enfocada en otros sentidos, no sólo en hacer spots y comerciales que se difundan en otras partes, por lo que se necesitan mayores acciones para impulsar las grandes riquezas que se tienen en Oaxaca y en todo el país.

Compartir