Reforma a Poder Judicial, no es otra cosa que una venganza de AMLO hacia la SCJN: Javier Coello Trejo (18:00 h)

LA REFORMA AL PODER JUDICIAL, NO ES OTRA COSA QUE UNA VENGANZA DE LÓPEZ OBRADOR HACIA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: JAVIER COELLO TREJO

Por Edmundo Cázarez C

-Primera de dos partes-

Fotos: Adrián Ponce

Oaxaca de Juárez, 30 de junio. “Con todo el respeto que me merece el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, le digo que no se puede gobernar con el estómago ni con el hígado. De aprobarse la “pretendida” Reforma al Poder Judicial que tanto ha promovido e impulsado, no es otra cosa que una clara venganza de su parte hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum tiene que reflexionar a fondo las graves consecuencias que tendría dicha reforma, pues de lograr López Obrador su objetivo, si ahorita, el estadio de derecho que vivimos los mexicanos es tan raquítico, aprobándose, también desaparecerá ese estado de derecho de manera automática”, expresó el destacado abogado Javier Coello Trejo, en la primera parte de la entrevista que concedió a MISIÓN POLÍTICA.

Ocupado y preocupado por el acontecer del país, manifestó que no se explica cómo es posible que uno de los tantos y distinguidos abogados que defienden la Reforma al Poder Judicial se llame Ricardo Monreal, cuando se trata de un catedrático en Derecho Constitucional. Asimismo, desaprobó que muchos de los actuales legisladores que pertenecen a Morena, el movimiento político en el poder, no tienen ni la más remota idea de lo que significa legislar, pues de aprobar esa inconcebible reforma, lo único que se va lograr, será abrir las puertas del infierno y que impere una impartición de justicia del tiempo de las cavernas.

Al preguntarle ¿Qué beneficios representa que se elijan a los Jueces y Magistrados a través de una elección popular?, categórico me dijo: “Es imposible y hasta increíble que se pueda pensar que se elijan a Jueces y Magistrados por elección popular, porque una elección popular trae como consecuencia hacer campañas, y esas campañas, cuestan muchísimo dinero, aquel que financié una campaña de alguien que ganó, obviamente, será su empleado ¿no? Insisto, creo que es un error garrafal.”

Sabiendo que Javier Coello Tejo es un experto conocedor a plenitud de las leyes y un férreo defensor de la Constitución. le pregunté: Cómo dice el dicho: “En Arca abierta, hasta el más justo peca” ¿La Reforma al Poder Judicial puede ser una ventana abierta para el crimen organizado? De manera contundente me respondió: “¡Obviamente!! Me consta que algunos Estados de la República están completamente controlados por el crimen organizado. De esta manera, de aprobarse tal Reforma al Poder Judicial, los grandes capos y jefes de esas bandas delictivas tendrán a su servicio a Jueces y Magistrados”

Notablemente repuesto de la delicada intervención quirúrgica en la columna vertebral a la que tuvo que someterse ante el peligro inminente de quedar imposibilitado de volver a caminar de por vida, su semblante refleja una completa tranquilidad, además, resalta que recobró su excelente estado de humor, el cual, siempre le ha caracterizado. A lo Mero Macho, resulta muy agradable conversar con él. Educado, amable y sincero en cada una de sus respuestas

El también llamado “Fiscal de Hierro”, a sus 75 años de edad, nos da muestras que hay Javier Coello Trejo para rato, pero lo más curioso, es que no para de trabajar.

Instalado en la planta baja del despacho de abogados, del cual es director general, ubicado al sur de la Ciudad de México. Impecable en el vestir, luce una camisa de seda color crema con sus inconfundibles tirantes de tela color café y una corbata del mismo color, así como sus grandes anteojos de carey, parte importante de su personalidad. Al levantarse del sillón de tela en el que nos esperaba sentado, exclama: ¡Muchas gracias por venir hasta acá, pásenle por favor!!, brindándole una suave palmada en el hombro a mi nieto Adrián, quien me acompaña y se encarga de tomar las fotos de la entrevista.

No cabe duda, Javier Coello Trejo es un hombre que transmite confianza y una decencia ilimitada ¿Por qué le digo esto? Sintiéndose en plena confianza con este reportero y su acompañante, segundos antes de iniciar la conversación, en un acto por demás, de total caballerosidad y educación, me consulta si puede encender un cigarro Marlboro, pues dice que lo tranquiliza.

-Señor licenciado, me da mucho gusto verlo muy recuperado de salud ¿De llevarse a cabo la controvertida Reforma al Poder Judicial que tanto impulsa López Obrador, significará abrir las puertas del infierno?

-Antes que nada, mi querido amigo Edmundo, les agradezco mucho su visita. Respondiendo a pregunta, la pretendida Reforma al Poder Judicial…

-¿Por qué le llama “pretendida”, si López Obrador ya la da como un hecho?

-Le llamo “pretendida”, porque considero que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tiene que reflexionar sobre las gravísimas consecuencias que va a causar esta reforma que tanto impulsa Andrés Manuel López Obrador.

-Siendo usted un destacado jurista, a lo mero macho, ¿si se aprueba dicha reforma, lo que imperará en todo el país será una Ley de las Cavernas?

-¡Qué buena pregunta me formula!! A ver mi querido amigo. Dicha reforma la he analizado a profundidad, he leído muchas críticas, así como también, he tenido la oportunidad de escuchar a mucha gente que me ha decepcionado terriblemente…

-¿Por qué esa decepción?

-Pues porque son abogados…

-Esos abogados tienen nombre y apellido…

-Bueno, para decir las cosas con la claridad que me señala, uno de esos abogados se llama Ricardo Monreal, un catedrático de derecho constitucional…

-¿A qué conclusión llegó después de ese exhaustivo análisis?

-Que dicha Reforma al Poder Judicial no es otra cosa que una auténtica venganza de Andrés Manuel López Obrador hacia la Suprema Corte de Justicia…

-¿Debo entender que el aún presidente López Obrador, ha estado gobernando durante estos seis años, con las vísceras?

-Con todo el respeto que me merece el señor presidente, le digo que no se puede gobernar con el estómago ni con el hígado.

-¿A estas alturas del partido, usted cree que López Obrador rectifique, cuando ha demostrado ser terco y necio?

-Obviamente, espero que quien reflexione, sea la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pero, también, espero que los señores diputados de Morena…

-¿Todos, lo que se llama todos?

-No todos, porque ya sabemos que muchos de ellos, no tienen ni la más remota idea de lo que significa legislar…

-¿Se comportan en “manada”?

-¡Uff!!, yo diría que son “populares”… ¿no?

-¿Entre todos ellos, existirá algún abogado que los ilustre?

-Como bien lo dice usted, yo creo que, entre todos ellos, debe existir abogados y gente con conciencia, con un conocimiento y hasta con ideales.

-¿A lo Mero Macho, con esta Reforma al Poder Judicial, es abrir las puertas del infierno?

-De aprobarse esta reforma, no solamente vamos a vivir en el infierno ni en las cavernas…

-¿…Entonces?

-De aprobarse, traerá como consecuencias la pérdida de…. Si ahorita, el estado de derecho en el que vivimos los mexicanos es demasiado raquítico, aún así, se va a perder ese estado de derecho.

-¿Qué beneficios representa que se elijan a los Jueces y Magistrados por elección popular?

-Es imposible y hasta increíble que se pueda pensar que se elijan a los Jueces y Magistrados por elección popular…

-Le confieso, yo no soy abogado, por favor, explíquemelo un poco más detallado…

-Le voy a decir por qué mi querido Edmundo. Una elección popular, trae como consecuencia hacer campañas.

-Las campañas políticas cuestan muchísimo dinero…

-En efecto, las campañas cuestan mucho y aquel que financié una campaña de alguien que ganó, obviamente, será su empleado ¿no?

-¿Las elecciones de jueces y magistrados estarán saturadas de compromisos y dinero ilícito?

-¡Exacto!!, esto no puede ser. Ayer tuve la oportunidad de escuchar a una diputada de Bolivia con el tema del supuesto Golpe de Estado, con afirmaciones mucho muy claras. Bolivia es el único país del mundo en donde se eligen a los Jueces y Magistrados por voto popular, la diputada argumentaba que el cinco por ciento del padrón electoral es el que comparece a votar…

-Pero en México somos 98 millones los que integramos el Padrón Electoral…

-En efecto, si aquí somos esos 98 millones de mexicanos, me pregunto: ¿Cuántos van ir a votar? Quizás, sean unos cuatro millones…

-¿…En toda la República?

-Insisto, creo que es un error garrafal. Me ha dolido mucho, con 52 años de ser abogado y ex funcionario público totalmente inmerso en la procuración de justicia, en la investigación de los delitos y el litigio.

-Con esa sobrada experiencia dentro del ámbito jurídico ¿Qué le dice la controvertida Reforma al Poder Judicial?

-Es que, eso, no puede ni debe pasar por muchas razones. Primero, porque los Jueces no deben ser electos por voto popular, mucho menos, los Magistrados…

-¿Cómo dice el dicho: “En Arca abierta, hasta el más justo peca”, una ventana abierta para el crimen organizado?

-¡Obviamente!! Me consta que algunos Estados de la República están completamente controlados por el crimen organizado. De esta manera, de aprobarse tal Reforma al Poder Judicial, los grandes capos y jefes de esas bandas delictivas tendrán a su servicio a Jueces y Magistrados…

-¿Una clara secuela de la absurda política de ¡Abrazos y no balazos!!?

-Tampoco he logrado entender lo de “abrazos y no balazos”. Así como tampoco he podido entender el hecho de que el señor presidente esté obstinado en desaparecer fideicomisos y organismos autónomos como lo son el INE y el INAI… ¡Carajo!!, no lo entiendo.

-¿No se supone que López Obrador hizo la carrera de Derecho?

-¡No, el señor presidente no es abogado!!

-Vamos, ¿denota una total ignorancia de lo que es el ámbito jurídico?

-Déjeme llamarle que es un pleno desconocimiento a la ciencia jurídica…

-Me llama mucho la atención que es muy respetuoso con la figura presidencial…

-En efecto, Javier Coello Trejo es un abogado muy respetuoso de la investidura presidencial y de las instituciones…

-¿No que el presidente tiene un asesor jurídico?

-Eso mismo me pregunto yo…. ¿En dónde están esos asesores? No me explico de dónde “saca” esos asesores de los que tanto habla.

-¿Por qué está tan empeñado en golpear a los Jueces y Magistrados?

-¡No lo entiendo!! ¿Por qué golpear al Poder Judicial? Es algo que resulta sumamente grave…

-¿Qué daños colaterales tendrá?

-Mi querido Edmundo, déjeme explicarle que el sistema o el andamiaje jurídico de nuestro país, que nos marca y mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consta de la procuración, la instrumentalización y la aplicación de la justicia.

-A lo Mero Macho, en México… ¿Quién es el que procura la justicia?

-De conformidad con la Constitución, quien procura justicia en nuestro país, es el Agente del Ministerio Público…

-¿Al Ministerio Público es a quien se le cargan todas las pulgas, jurídicamente hablando?

-Si el Ministerio Público es auxiliado, como lo marca la ley, por las policías y los servicios periciales, pero no integra una carpeta de investigación con sólidas pruebas, obviamente, los jueces no pueden resolver a favor de lo que solicita el Ministerio Público…

-¿Por qué…? Discúlpeme, soy demasiado preguntón…

-No tengo porqué disculparlo, al contrario, ojalá que los demás reporteros fueran igual como usted, un excelente entrevistador…

-Le agradezco mucho, pero no me gustan los halagos, simple y sencillamente entrevisto, luego existo…

-Ja, ja, ja… Bueno, respondiendo a su pregunta. Los jueces también tienen sus protocolos dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales.

-¿Qué sucede cuando un Ministerio Público protesta cuando un juez soltó a un delincuente confeso?

-Es que no se fijan que el juez tiene que… según su arbitrio judicial, tiene que basarse en la presunción de inocencia y en el debido proceso.

-¿Los Ministerios Públicos arman carpetas de investigación sin las suficientes pruebas?

-Antes de responderle, hace rato me dijo que usted no es abogado, pero veo que tiene un buen conocimiento del aspecto legal, lo que me hace reconocerle más de su brillante trabajo como periodista. Bueno, le decía que, si el Juez no cuenta con las suficientes pruebas, le resultará imposible aplicar una sentencia condenatoria ni podrá castigar… ¡Ese es el problema!!

-¿Hay conflictos de leyes en el espacio?

-No, por supuesto que no. No existen tales conflictos porque las leyes son muy claras… ¡el hecho es que no las aplican!!

-¿De cierta forma, el Ministerio Público sale sobrando o puede decirse que está un tanto olvidado?

-¡Exacto!!, yo le llamaría que el Ministerio Público se encuentra totalmente rezagado.

-Para no perderme en el mundo de las leyes y volviendo a la “pretendida” Reforma al Poder Judicial ¿Es una reforma a “modo” y amañada?

-Hay otra cosa que no se han dado cuenta, es la carrera judicial…

-¿Los actuales Jueces y Magistrados que integran el Poder Judicial, tienen carreras y experiencia?

-¡Qué bueno que toca ese punto!! No hay ni un solo Juez, mi querido Edmundo, ni tampoco ni un solo Magistrado que no haya llegado a esos cargos por medio de la oposición, después de haber aprobado rigurosos exámenes de conocimientos.

-A lo Mero Macho, ¿No existen las improvisaciones ni “arribistas” en el Poder Judicial?

-No, le puedo decir que no. Imagínese usted que hay materias mucho muy difíciles de aprobar, como también, son los concursos mercantiles. Vamos, tienen que ser Jueces y Magistrados totalmente especializados…

-¿Especializados o “doctos” en la materia?

-¡Doctos!!, en las materias penales, como bien lo apunta usted, ya sea en Derecho Familiar. Fíjese nada más, ¿Qué va a pasar en el Derecho Familiar cuando exista un conflicto entre los padres responsables de la custodia de los menores?, el Juez llama a los menores y los escucha para comprender un raciocinio y tiene que entender… ¡Ese es el problema!!

-¿La carrera judicial no es “enchílame otra”?

-No, claro que no. Hay miles de ejemplos con asuntos laborales, de jubilaciones, mercantiles, son derechos adquiridos

-Señor licenciado, ¿López Obrador quiere que se apruebe la Reforma al Poder Judicial para protegerse, porque al dejar la presidencia, seguramente, surgirán cataratas y cataratas de demandas penales que podrían llevarlo a la cárcel? ¿Claudia Sheinbaum, ya como presidenta en funciones, hasta que grado lo protegerá?

-¡Vaya pregunta!! Aunque yo no voté por Claudia Sheinbaum, el pueblo la eligió para ocupar esa honrosa y delicada responsabilidad como presidenta de México… ¡Haiga sido como haiga sido!!, tal y como decía el expresidente Felipe Calderón. Existen muchas quejas y muchos análisis que dichas elecciones fueron de estado.

-¿Por qué se le permitió a López Obrador que se entrometiera en todo el proceso electoral, si lo tenía estrictamente prohibido?

-El señor presidente cometió, lo digo con todo respeto a la investidura, cometió el grave error de haberse metido cuando lo tenía estrictamente prohibido.

-¿Por qué hizo caso omiso de las llamadas de atención que le hizo el Tribunal Electoral?

-Porque jamás atiende nada, es más, le sacaron “tarjetas amarillas”, sin embargo, seguía y seguía y sigue hasta la fecha.

-¿Al Tribunal Electoral le faltaron güevos para sacarle la “tarjeta roja” y ponerlo en su lugar?

-Yo no discuto que el presidente Andrés Manuel López Obrador sea un líder…

-¿Líder o animal político?

-Lo que sí creo, es que es mucho muy vengativo…

-¿A lo Mero Macho?

-Sí, así lo creo y lo veo así….

-¿Por qué no envió esa reforma cuando iniciaba su gobierno y no al final?

-Eso mismo me lo pregunto yo ¿Por qué no mandó dicha reforma cuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia era el Ministro Arturo Saldívar?

-¿Arturo Saldívar también tiene parte en ese juego?

-No lo entiendo. ¿Acaso Arturo Saldívar tampoco es abogado ni tampoco se puso la camiseta del Poder judicial o no entiende que la elección de Jueces y Magistrados, por voto popular, es una soberana aberración?

-Como dice Marco Antonio Solís “El Buki” ¿Hasta dónde vamos a llegar?

-Mi querido amigo, acuérdese de una cosa, cuando se pone a investigar, tiene que concatenar los hechos para llegar a una conclusión… ¡Es algo que no entiendo!!

-¿Insisto, Porque López Obrador manifiesta tanto odio por el Poder Judicial?

-Como le decía al principio y con el respeto que me merece la investidura presidencial, creo que no es otra cosa que una venganza.

-¿López Obrador quiere que nos quede muy claro que, él, es la ley?

-López Obrador se molesta porque solamente él, es el dueño de la ley y de México…

-¿López Obrador es el único dueño de la verdad?

-¡No!!, eso no es cierto, el único dueño de toda la verdad es Dios

-¿Porque lo digo yo?

-¡Sí!!

-De aprobarse… ¿A qué nos llevará la dichosa reforma al Poder Judicial… a una dictadura?

-Quizás, no sea a una dictadura perfecta de López Obrador, no…

-¿…Entonces?

-De aprobarse “su reforma”, sí, nos llevará a una dictadura de partido.

-¿Claudia Sheinbaum, al dar a conocer parte de su gabinete, estará pintando su raya o quiere dar a conocer su estilo de gobierno?

-Creo que está comenzando bien y lo hace antes de iniciar su administración

-¿Otros 70 años de un nuevo PRI pero color marrón?

-Yo espero que con los nombramientos que he visto hasta el día de hoy, formarán parte del gabinete de la señora Claudia Sheinbaum…

-…Discúlpeme que lo interrumpa ¿No me diga que Ernestina Godoy cubre a la perfección el perfil para ser Consejera Jurídica de la próxima Presidencia de la República?

-¡No, claro que no!! Respeto mucho a la virtual presidenta electa… ¡Carajo!!, qué le digo. Nada más imagínese mi querido amigo Edmundo, en el momento en que el Congreso de la Ciudad de México se negó ratificarla en el cargo como Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México…

-¿Por qué esa negativa?

-Por su ineficiencia.

-¿Tendrá compromisos establecidos con Claudia Sheinbaum?

-No lo sé, pero, para designar al sustituto, le “fabrican” un título de abogado en tan solo 24 horas…

-¿En las imprentas de Plaza de Santo Domingo?

-Pues lo mismo están haciendo varias gentes de Morena que están comprando títulos profesionales “al vapor”.

-¿Vamos de mal en peor?

-Imagínese usted, ¿cómo puede resolver asuntos el Fiscal encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, si no es abogado?, cuando él, era un “comunicador…”

-Licenciado, discúlpeme pero muchos comunicadores sí tenemos una carrera…

-Esta bien, no se me enoje. Bueno, este sujeto era el simple disque jefe de prensa de la FGJCDMX

-¿Con qué calidad profesional, Ernestina Godoy podrá desempeñarse como Consejera Jurídica de la Presidencia de México?

-No lo sé, pero se ve que la señora Godoy goza de la total confianza de Claudia Sheinbaum

-¿Otra vez, ciento por ciento de lealtad y nada de experiencia ni profesionalismo?

-Lo único que está claro, es que es de la absoluta confianza de la nueva presidenta…

-Insisto… ¿Lo que hace la mano, hace la tras?

-Se supone que el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República es el asesor principal del Jefe del Ejecutivo Federal. Todos los actos que el presidente de México realice deben tener un fundamento jurídico.

-Pero Claudia Sheinbaum tampoco es abogada…

-En efecto, la señora Sheinbaum tampoco es abogada, porque es una destacada científica. No comprendo por qué no designó a un abogado con estudios superiores y doctorados…

-Pero la experiencia es primordial…

-¡Obviamente!!

-El caso de Ernestina Godoy en la próxima Consejería Juridica de la Presidencia de la República, ¿una imposición más de López Obrador?

-No lo creo. Siento que la virtual presidenta electa de México le está dando una muestra al licenciado López Obrador que será ella, quien va a gobernar con total eficiencia y eficacia…

-¿López Obrador hizo puras pendejadas?

-Cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República, dijo claramente que necesitaba gente con un noventa por ciento de lealtad y un diez por ciento de conocimiento…

-En el primer bloque de los próximos secretarios de Estado dados a conocer, todos, tienen una muy buena preparación y experiencia….

-¡En efecto!!, estamos viendo que es completamente al revés, en comparación con López Obrador cuando asumió su encargo presidencial. Yo no dudo del conocimiento, experiencia y capacidad del doctor Juan Ramón de la Fuente. Tampoco dudo de la capacidad de Marcelo Ebrard. Mucho menos, de la señora que se hará cargo de la nueva Secretaría de Ciencia y Tecnología, así como tampoco, pongo en duda la experiencia de la señora Alicia Bárcenas…

-Ya que mencionó la nueva Secretaria de Ciencia y Tecnología, López Obrador se empeñó en desaparecer al Conacyt, ahora, Claudia Sheinbaum lo sube a la categoría de Secretaria de Estado… ¿Es una cachetada con guante blanco?

-No, no creo que sea una “bofetada con guante blanco”, sino que, bajita la mano, le está diciendo a López Obrador lo equivocado que estaba. Simple y sencillamente, la señora Sheinbaum está avisándole a la sociedad mexicana que va a gobernar con gente capaz, que es lo que se requiere en estos momentos.

-¿Basta de improvisaciones y el clásico “ahí se va”?

-En cada área, tanto del gobierno federal, estatal y municipal, se requiere gente de oficio, que conozca a fondo. Es como si mañana designaran como jefe de la policía a un sacerdote…

-¿Y los sacerdotes qué culpa tienen de la absurda y pésima manera de gobernar de López Obrador?

-No Edmundo, lo que le quiero decir, es que el nuevo gobierno de México requiere gente que sepa del oficio, de lo contario, designarán como Fiscal General de la Nación a un obispo…

-¿Claudia Sheinbaum está trazando aquello de Viva el Rey… Muera el Rey?

-¡No!!, lo que necesitará Claudia Sheinbaum en cada uno de los integrantes de su gabinete, es un total conocimiento del oficio y diciéndole a la sociedad mexicana: “Yo voy a ser la presidenta de México y voy a gobernar con absoluta eficiencia, con eficacia y con conocimiento.

-Marcelo Ebrard al aceptar el cargo de Secretario de Economía, solicitará licencia a su escaño como senador. ¿Si Claudia Sheinbaum invita a Omar García Harfuch como Secretario de Seguridad, hará lo mismo?

-Aquí el problema es que, si se aprueba que la Guardia Nacional pase a formar parte del Ejército, tendríamos que contar con una Secretaría de Seguridad Publica Federal y crear otra policía…

-¿Existiría una real duplicidad de funciones?

-¡Exacto!! Nada más dígame usted… Ya para qué serviría la Secretaría de Seguridad Pública Federal ¿Con quién va a funcionar, con un ejército prestado?

-¿Sería ilógico y hasta innecesario que existieran varios mandos?

-En efecto, tendría tres mandos, es decir, la Marina, el Ejército y la Secretaría de Seguridad. Es algo que no entiendo…

-Si usted, como abogado y una sobrada experiencia en el aspecto penal no lo entiende…

-A ver mi querido Edmundo, Omar García Harfuch es un joven que trae sangre fina… ¡pero sangre de güevos!!, teniendo como papá, nada más ni nada menos que a mi querido amigo don Javier García Paniagua (QEPD), un hombre que, vaya que tenía güevos. Además, la herencia que le dejó el general Marcelino García Barragán a su nieto, fue de lealtad y de institucionalidad.

-¿Vale la pena que Omar García Harfuch forme parte del nuevo gabinete presidencial en lugar de ser senador?

–¡Claro que vale la pena!!

-¿Qué sabe hacer para que valga la pena?

-Demostró ser un magnífico y excelente policía. Realizó un extraordinario papel como Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y hasta expuso su vida en el cumplimiento del deber, con el muy lamentable atentado que sufrió y hasta estuvo a punto de perder la vida,

-¿Por qué ya no continuó ahí?

-Llegó hasta donde lo dejaron llegar. Acuérdese de una cosa mi querido amigo Edmundo, en política, se hace lo que se puede y no lo que se quiere.

-Continuará-

