Rectifica Segob y cede en semáforos regionales para estados (15:45 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de mayo. La Secretaría de Gobernación (Segob) aclaró que en torno al programa de semaforización, que se aplicará en próximos días, será de manera regional y no como anunció ayer que sería a nivel nacional.

De esta manera, en el semáforo federal podrán participar varios estados, dada su condición geográfica en el país.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que tras una reunión privada de la cual no se comentó nada más, se acordó que el matiz de la semaforización será regional, porque la situación en cada parte del país no es la misma, por lo que no se implementará como se había mencionado este martes, cuando se dijo que el semáforo sería único para todo el país.

“El matiz aquí es que el semáforo va a ser regional porque no va a ser para toda la República, no podría ser para toda la República, porque no es lo mismo lo que pasa en el norte, que lo que está aconteciendo en el centro, en el sureste o en el oriente o en el poniente de México, es una situación totalmente distinta”, señaló en un video que las autoridades de Segob dieron a conocer.

Por su parte, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) aseguró que sobre el funcionamiento del semáforo de reapertura por la pandemia de COVID-19, se tomaron en cuenta tres acuerdos con autoridades del Gobierno Federal.

Dichos acuerdos son incluir criterios, datos y opiniones estatales; tener el consenso estatal previo a la publicación el jueves y que los estados reservan su potestad de endurecer criterios para proteger a las familias. “Gracias a nuestros estados la emergencia no ha sido peor: somos parte de la solución. Dada la confusión en la opinión pública, pedimos a la Secretaría de Salud la ratificación pública de este acuerdo”, destacó la GOAN en sus redes.

