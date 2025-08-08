Reconoce Secretaría de Gobierno y Territorio labores de barrenderos y barrenderas (16:45 h)

2025/08/08  De Redacción ADN
Oaxaca de Juárez, 8 de agosto. En el marco del Día del Barrendero, la Secretaría de Gobierno y Territorio del Municipio de Oaxaca de Juárez extendió un reconocimiento público a las mujeres y hombres que, desde temprana hora, recorren calles, avenidas y espacios públicos para mantener la ciudad limpia y en condiciones dignas para habitantes y visitantes.
El titular de la Secretaría, Noe Jara Cruz, acompañó al personal del Área de Barrido y Aseo durante la calenda conmemorativa, resaltó que su labor es fundamental para la salud pública, la imagen urbana y el bienestar colectivo. “Ser barrendero es sinónimo de entrega. Son personas admirables que, con esfuerzo diario, llevan sustento a sus hogares y la satisfacción de cumplir un trabajo extraordinario”, expresó.
La jornada fue también un espacio para reconocer el esfuerzo que, día tras día, realizan bajo condiciones climáticas adversas y frente a retos constantes, siempre con compromiso y dedicación.
Con este gesto, el Gobierno Municipal, encabezado por Raymundo Chagoya Villanueva, refrenda su compromiso de impulsar acciones que dignifiquen esta noble labor y fortalezcan las condiciones de trabajo de quienes hacen posible que Oaxaca de Juárez luzca limpia y ordenada para todas y todos.
