Reconoce PAN tolerancia de S-22 por no afectar a oaxaqueños con paro indefinido durante la Guelaguetza (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de julio. Tras el acuerdo del gremio magisterial de la Sección XXII de instalarse en paro definido a partir del 1 de septiembre por la falta de acuerdo con el gobierno federal, la presidenta del PAN en Oaxaca Perla Woolrich reconoció la tolerancia de los maestros al no afectar durante esta temporada a los oaxaqueños que tratan de sobrellevar sus ventas durante la Guelaguetza con la presencia de turista nacionales y extranjeros.

Dijo que si se hubieran instalado en estas fechas las pérdidas económicas serían cuantiosas como han sucedido en otras ocasiones cuando ya la gente estaba acostumbrada a verlos instalados en el zócalo de la ciudad desde el mes de mayo.

Sin embargo, el magisterio oaxaqueño manifestó que se reservan el derecho de accionar y amagaron con hacer un boicot a la Guelaguetza oficial de no tener avances en las negociaciones con el gobierno federal a sus demandas.

Por su parte, el gobernador Salomón Jara Cruz dio a conocer que el paro de los maestros no tenía razón de ser ya que su gobierno les había resuelto en un 75 por ciento de sus demandas.

En conferencia de prensa, la dirigente panista, lamentó que este año las familias no tendrán el apoyo del gobierno a la dotación de uniformes escolares ya que la administración de Jara Cruz suspendió el programa para quienes usaban estos vales y redujeron sus gastos en este momento en que la economía se encuentra en un grave problema para todas las familias.

Por otro lado, Perla Woolrich lamentó la decisión Dante Delgado Ranauro, presidente nacional del partido Movimiento Ciudadano, de rechazar la posibilidad de apoyar a Xóchitl Gálvez en su aspiración de ser la candidata del Frente Amplio por México integrado por Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

Ante las declaraciones de Delgado Ranauro, no ve posible ningún acuerdo con la dirigencia de Movimiento Ciudadano, “no va a acercarse por más que lo invitemos, pero algo importante está sucediendo, se está dividiendo MC, ya que su líder no sabe ni lo que quiere”, dijo la lideresa.

No obstante, la panista, expresó que el grupo que está pidiendo integrarse al Frente o apoyar a Xóchitl va a lograr una división y va ser una división importante.

Lamentó que las declaraciones del gobernador Samuel García esté en contra del Frente diciendo que con el PRI no quieren nada, con ello lo que demuestra es que hay una marcada intención de apoyar a Morena como lo hicieron en la pasada elección en los estados de Coahuila y Estado de México donde no pusieron candidato, pudiendo haber tenido buenos aspirantes a la gubernatura.

Invitó a los partidos de oposición a salir a pedir a la sociedad para hacerles entender que este Frente Amplio por México es un esfuerzo más para que la ciudadanía se integre y se interese en favor de los 13 aspirantes que fueron seleccionados para buscar firmas para el respaldo de los simpatizantes, “buscar un diálogo con los ciudadanos y hacerles saber que vamos a una elección que le llaman la madre de las elecciones, por ese día se van a elegir todos desde el presidente de la República, Senadores, diputados federales, locales y presidente municipales”.

“Para ello se tiene que entusiasmar a los ciudadanos, sí ellos se comprometen con una firma en apoyo a cualquiera de los aspirantes -necesitamos 150 firmas para cada uno de los candidatos- se van a sentir atraídas, a responder con su voto el día de la elección “.

Confió que ante la situación que se está viviendo en México con tanta situación de peligro, de muertes de mujeres, de periodistas, de secuestros, puedan los ciudadanos reaccionar y el miedo los haga ir a las urnas y votar por un cambio de gobierno.

Si se dieran las condiciones y que Xóchitl Gálvez fuera la candidata por su origen indígena, expresó que sería un aliciente para las mujeres indígenas para salir a votar en favor de ella.

Al respecto de la declinación del ex gobernador Alejandro Murat Hinojosa, consideró que no es tonto, sabe perfectamente que tiene una cola tremenda “los Murat” para que nadie vote por ellos ahora, que hizo muy bien en retirarse porque dañaría más de lo que está dañando Alito al Frente, “no tengo ningún comentario, conocí y conozco a su papá, pero conociendo al papá ya sé quién es el hijo, así es que no podemos equivocarnos, lo pensó muy bién”, dijo.

Respecto a las campañas adelantadas de las corcholatas, indicó que para el Partido Acción Nacional en Oaxaca resulta de la mayor relevancia el exhorto aprobado por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), en Sesión Extraordinaria, para que los 3 órganos de gobierno y los partidos políticos se abstengan de realizar actos anticipados de campaña.

“Sobre todo porque esperamos que se sancionen los eventos donde las llamadas corcholatas morenistas se promocionan abiertamente y hasta el gobernador Salomón Jara y el aparato estatal se han volcado a apoyarles de forma ilegal”.

Expresó que basta con que las y los consejeros salgan a las calles de la capital y el resto de las regiones para que observen bardas y espectaculares a favor de estos personajes de Morena promocionándose.

Recordó que en su evidente “cinismo”, se difundieron fotografías de bardas que ostentan las iniciales o los nombres de las y los políticos que las patrocinan como es el caso de la secretaria de turismo Saymi Pineda Velasco y la legisladora Liz Arroyo, “suponemos para quedar bien con sus jefes políticos, y son actos que tienen que investigarse y sancionarse”.

Destacó que, el órgano local electoral debería iniciar los procedimientos correspondientes y las sanciones que se pueden derivar, desde la amonestación pública, multas económicas o incluso la negativa de registro para las candidaturas que pretendan registrarse.

La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, pidió al INE y al IEEPCO dejar de hacerse “tontos” y más que exhortos aprobar el retiro inmediato de esta publicidad anticipada, que cuesta millones y todos quisiéramos saber de dónde sale el dinero para pagarla.

