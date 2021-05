Recomienda Arzobispo a oaxaqueños vivir plenamente y sin conflictos amando al prójimo sin ver clases sociales (16:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 9 de mayo. El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, recordó la importancia de amar al prójimo para vivir de una manera plena y sin conflictos.

En su mensaje, durante la misa que ofició en la Catedral Metropolitana, recomendó aprender a amar, hacer de lado las diferencias, a no decir no porque no pertenece a nuestra clase social o porque no están a la altura.

“Porque el Señor dice que si se aprende a amar se va a tener una alegría plena, debe amarse a los semejantes para ser plenamente feliz”, aseguró.

Frente a los católicos oaxaqueños, afirmó que es de suma importancia ser amigo de Jesús, pues él considera amigos a todos.

“Las personas deben considerar sus primeros amigos a su papá y a su mamá, y demostrarles el gran amor que se les debe de tener con los que le dieron vida”.

“El hermano debe ser amado, no debe negarse el amor, ahí es donde se demuestra el amor del Señor, debe hacerse posible que disfrute del amor, ser feliz con cada uno, que él se sienta verdadero hermano y verdadero amigo, depende de cada uno”.

“No debe decirse que depende de él, pues no se ha hecho lo necesario para amar y estar cerca del hermano, no se piensa bien y se tienen obstáculos, algo ha pasado que no se ha hecho”, añadió.

Subrayó que lo más grave es seguir llenando de mal el entorno familiar, no amarse como debería ser y si eso se lleva al exterior con el compañero de trabajo, es más complicado, pues solo se está haciendo una selección.

Insistió que si se acatara el mandamiento de amar a los demás como el Señor lo ha hecho, se acabarían los pleitos, los ataques con armas, con violencia, por lo que no solo debe esperarse que amen a uno, sino amar a todos, estar abiertos al amor de todos.

Al final, el jerarca de la Iglesia Católica, rezó para que todo se desarrolle de la mejor manera en el proceso electoral y el día de las elecciones, para que los oaxaqueños voten por quienes serán sus mejores autoridades.

