Recomendaciones al comprar en el Buen Fin y cómo usar las tarjetas de crédito (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de noviembre. Previo al Buen Fin 2021 donde habrá productos y servicios, a precios competitivos y planes de pago accesible, y se realizará del 10 al 16 de noviembre, dos expertos en finanzas ofrecen una serie de recomendaciones al realizar compras y cómo hacer un buen uso de las tarjetas de crédito durante esta temporada de ofertas.

Recomendaciones para el Buen Fin 2021 y realizar buenas compras

Hacer un presupuesto

“La primera recomendación para cualquier persona durante el Buen Fin es hacer un presupuesto en el que se contemplen los ingresos, ahorros y capacidad de pago actual y a futuro”, indica Andrés Rodríguez, asesor financiero.

Elaborar una lista de compras

Para Rodríguez, es importante que antes de realizar una compra, las personas puedan diferenciar entre los productos o servicios que son “necesarios” y los que son “deseables”.

Priorizar las compras hará que los gastos se reduzcan y se adquiera sólo lo que es indispensable comprar, asegura.

Comparar y monitorear precios

Antes de adquirir un bien, se sugiere comparar precios en distintos establecimientos para así adquirirlo en la mejor opción. Además, de ser posible, una buena opción es dar un seguimiento a los precios días antes del Buen Fin 2021 y de esta manera verificar si en realidad se trata de una oferta.

Identificar el tipo de oferta

Una recomendación importante al realizar compras durante el Buen Fin es identificar y entender los diferentes tipos de descuentos u ofertas que habrá durante el evento, ya que cada uno implica ciertas responsabilidades financieras que pueden ser o no favorables para todas las personas.

Compras en línea

“Revisar las tiendas en línea es una gran opción”, dice Rodríguez, ya que es posible que “en la misma tienda departamental, si tú vas a la tienda en línea a veces te das cuenta que hay mejores ofertas”

¿Cómo usar correctamente las tarjetas de crédito durante el Buen Fin 2021?

Conocer bien las tarjetas de crédito

Conoce bien las tarjetas antes de usarlas es de suma importancia, asegura Luis Antonio Monzón Laurencio, experto en finanzas personales.

Para ello sugiere verificar los intereses que cobra, el costo anual total (CAT) y otros cargos, los cuales deben agregarse al total de la compra y así saber si en realidad existe un ahorro.

Adicional a esto, Andrés Rodríguez recomienda checar con anticipación qué tipo de planes o ventajas ofrecen los bancos o tiendas departamentales.

Uso responsable

Monzón Laurencio advierte que al usar las tarjetas de crédito, es importante considerar que éstas pueden generar intereses.

En caso de pagar a Meses Sin Intereses aconseja verificar que el precio sea igual que el de contado. Ya que “si es más alto, no estás comprando sin intereses, estos ya están agregados al precio”, indica.

Manejo de los Meses Sin Intereses

Al realizar varias compras a Meses Sin Intereses, se debe confirmar que el total de los pagos mensuales no sobrepase el 30% del ingreso mensual, dice el experto.

La “regla del 2 más 1”

Andrés Rodríguez aconseja aplicar la “Regla del 2 más 1”, la cual consiste en “que el tiempo que me dure el producto, sea el tiempo que me tarde en pagar más dos veces, es decir, si compre algo a 12 meses me tiene que durar tres años por lo menos”.

Cuidado de las tarjetas

Una observación importante de los expertos al comprar con tarjeta de crédito es no perderla de vista para evitar cargos no reconocidos o la clonación de ésta.

Tips para no endeudarse durante el Buen Fin

Para no endeudarse durante el Buen Fin 2021, los expertos recomiendan:

Cuidar que el tiempo que dure el crédito no sobrepase la siguiente temporada, es decir, que la deuda sea pagada antes del Buen Fin 2022. No adquirir más deudas si elige la modalidad de pago “empiece a pagar hasta 2022”.

“Es importante que las personas tengan claridad en la capacidad de pago que se tiene, y no sólo en la de hoy, sino en la de un futuro, preguntarse ‘¿hoy puedo pagar o no puedo pagar?’”. Andrés Rodríguez, asesor financiero.

