Reciclados, denunciados y fuereño parte del Gabinete de Salomón Jara (17:05 h)

Dario Nolasco

Santa Lucía del Camino, Oax., 13 de noviembre. Pese a que prometió que en su gabinete no integraría a personajes que estuvieron en sexenios anteriores y sólo lo acompañarían oaxaqueños, el gobernador electo Salomón Jara Cruz presentó la segunda parte de integrantes de su Gabinete Legal en el que no sólo recicló a ex ulisistas, ex muratistas y un fuereño, sino que incluyó en Sinfra a quien la ASE lo denunció por el presunto delito de “desvío de recursos”.

Durante la presentación de sus funcionarios, Jara Cruz, presentó a Netzahualcóyotl Salvatierra quien repetirá en el Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial (Sinfra), en el que estuvo a cargo durante los primeros cuatro años del Gobierno de Gabino Cué Monteagudo.

Entre los señalamientos por parte de la Auditoría Superior del Estado (ASE), contra Salvatierra López, por pagos improcedentes o en exceso en las obras de construcción del complejo deportivo Venustiano Carranza, por 37.6 millones de pesos, quien después de dos años de haber dejado el cargo la ASE presentó denuncia en su contra por desvío de recursos.

Otras irregularidades fueron señaladas en las obras del Centro de Iniciación Musical de Oaxaca (CIMO), en donde el actual gobierno tuvo que hacer diversas reparaciones en su estructura, además de los altos costos en la obra del distribuidor vial y puente a desnivel del crucero de Cinco Señores.

De igual manera, el gobernador electo en diversos discursos manifestó estar en contra del gobernador Alejandro Murat quien trajo del parte de su Gabinete a personajes del Estado de México sin compromiso con los oaxaqueños y ofreció que su Administración sólo estarían oaxaqueños, sin embargo, incluyó en su equipo de trabajo a un fuereño al frente de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), al Capitán de Fragata, Iván García Álvarez, siguiendo la línea del Mandatario federal Andrés Manuel López Obrador de militarizar la seguridad pública en los estados.

Otra reciclada es la ex procuradora de Defensa del Indígena en el sexenio de Ulises Ruiz, Bertha Ruth Arreola, como la titular de la Secretaría de Interculturalidad y Pueblos Indígenas (Sipia).

En su discurso, el gobernador electo dijo que apoya la reforma electoral que impulsa el presidente López Obrador “Nosotros apoyamos la reforma democrática propuesta por nuestro Presidente y vamos a impulsar la transformación de las instituciones electorales para arribar a una democracia menos costosa y más ciudadana”.

Manifestó que la reforma electoral de AMLO es necesaria en el país debido a que el “Instituto Nacional Electoral (INE) desde hace mucho tiempo se alejó de la ciudadanía y se convirtió en una institución sumamente costosa y cooptada por el PRI y el PAN”.

Desde el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO) Jara Cruz presentó la segunda parte de los funcionarios que lo acompañarán en su sexenio durante el período 2022-2028 para consolidar la Cuarta Transformación en la entidad.

En la Secretaría y Servicios de Salud presentó a la doctora Alma Lilia Velasco Hernández; en la nueva Secretaría de Infraestructuras, Comunicaciones y Ordenamiento Territorial, Nezahualcóyotl Salvatierra López; en la Secretaría de Movilidad, Claudina de Gyves Mendoza.

En la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, Karime Unda Harp; en la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública, Leticia Reyes López.

En la Secretaría de Interculturalidad, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, Bertha Ruth Arreola Ruiz.

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el capitán Iván García Álvarez; en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Karina Barón Ortiz.

En el Instituto de Planeación para el Bienestar, Juanita Cruz Cruz; en la Coordinación General de Comunicación Social, William Bautista López; en la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (Cortv), Daniel Hernández Juárez.

Estos nuevos funcionarios son los que integrarán el gabinete del próximo Gobierno de Oaxaca que entrará en funciones a partir del 1 de diciembre de este año, y quienes tendrán la responsabilidad de gobernar con y para el pueblo, reiteró el Gobernador electo.

Entre el 24 y el 25 de noviembre, el gobernador electo presentará al resto de los integrantes, ahora del gabinete ampliado.

El gobernador electo de Oaxaca Salomón Jara Cruz presentó a la segunda parte de integantes de su Gabinete Legal; recicla a funcionario de @GabinoCué, @netsalvatierra denunciado por la ASE por desvío de recursos; pendiente @SECULTA_GobOax, @liladowns será quien proponga a titular.

