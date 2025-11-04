Reciben mobiliario incompleto escuelas de la Mixteca, revela Sección 22 (11:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 4 de noviembre. El representante sectorial de la Sección 22 en Huajuapan, Miguel Ángel Ortiz Velasco, reveló que el Gobierno de México y Gobierno del Estado de Oaxaca enviaron de manera incompleta el mobiliario educativo a escuelas de la región Mixteca.

Indicó que, en la ciudad de Huajuapan de León, se está haciendo la entrega de los enseres a los sectores de Juxtlahuaca, Tamazulapam, Nochixtlán y Huajuapan.

“Lleva ahorita más de 200 escuelas que no se les ha entregado completo el mobiliario educativo que consta de sillas y mesas. Entonces el gobierno no ha entregado completamente a algunas escuelas, les reduce el porcentaje. Te doy un claro ejemplo. En el caso de preescolar se acordó en la minuta que es un lote completo de mobiliario, que consta de 32 sillas para niños de preescolar, 16 mesas; una silla para el maestro, una mesa para el maestro y cuatro pizarrones. La sorpresa que nos llevamos, es que en el caso de algunas escuelas les están dando la mitad nada más”, detalló.

Agregó que aún falta la entrega del mobiliario o equipo tecnológico, que consta de un proyector, impresora y una computadora.

Ortiz Velasco señaló que, por dichos incumplimientos, se suman las exigencias de la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, abrogación de la Reforma Educativa y la reinstalación de las mesas de trabajos, motivo por el cual acordaron un paro de 48 horas, los días 13 y 14 de noviembre.

“Con objetivo de seguir exigiendo, en el caso de la coordinadora, una mesa con la presidenta de la República para tratar temas de la ley del ISSSTE de 2007, también de la reforma educativa Peña- AMLO. En el caso específico de Oaxaca, exigir la dotación de uniformes, de útiles escolares y de mobiliario faltante de las 11 mil 600 escuelas, de aquí del estado de Oaxaca. Esos son los tres puntos objetivos que se van a tocar esos dos días”, abundó.

Adelantó que en el caso del Sector de Huajuapan se quedarán sin clases los días 13 y 14 de noviembre, más de 32 mil alumnos, de educación inicial, preescolar, primaria y secundarias generales, técnicas y telesecundarias, así como formadores de docentes.

Apuntó que el próximo sábado 8 de noviembre, se realizará una asamblea estatal en la capital de Oaxaca, en donde definirán las acciones de protesta a realizar en el paro de 48 horas.

