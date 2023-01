Reciben el 2023 en el Torito (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de enero. Tras las festividades de año nuevo mil 735 conductores fueron remitidos al Centro de Sanciones Administrativas e Integración Social “El Torito”, asimismo mil 707 vehículos fueron llevados al corralón, por lo que personas acuden en el primer día del 2023 a este sitio en búsqueda de sus familiares o conocidos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló que del 1 al 31 de diciembre del 2022 realizó 391 mil 731 pruebas AlcoStop (ambiente interior del vehículo) y 13 mil 635 pruebas de alcoholemia (aire espirado).

A las afueras del llamado “Torito“, Salvado de la Garza, comentó que vino a buscar a su amigo, quien conducía en estado de ebriedad, asimismo indicó que su conocido saldrá a las 10 de la noche.

“Deberían de entender todas las personas que hacen mal en estar tomando, salí a la fiesta, y pues ya saben las consecuencias que se los traen aquí al Torito“, comentó.

Por su parte, José García comentó que acudió al Torito para buscar a su primo, quien tiene 25 años de edad, sin embargo, indicó que este no se encontraba ahí.

Asimismo, el hombre recordó que hace algunos años él fue remitido al Torito, pero luego de pagar su multa fue puesto en libertad.

“Hace veinte años caí, estaba en la delegación y luego me pasaron al torito, entonces me enseñaron la multa que era de 30 pesos, la pague y luego me fui caminando hasta metro Hidalgo, me libre de 72 horas de arresto”, recordó.

