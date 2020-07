Reciben declaratoria de desastre 157 municipios de Oaxaca tras sismo de magnitud 7.4 (07:30 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de julio. En Oaxaca, 157 municipios que resultaron afectados por el sismo del pasado martes 23 de junio, de magnitud 7.4 grados, recibieron la declaratoria de desastre, con lo que podrán acceder a recursos federales para hacer frente a la reconstrucción.

Otros 15 municipios accedieron a la declaratoria inicial de emergencia.

Las autoridades federales avalaron los daños causados por el sismo en municipios de la región de la Costa, lugar del epicentro, pero también de Valles Centrales, el Istmo de Tehuantepec y la región de la Sierra Sur, hasta ahora la zona más afectada por el terremoto en Oaxaca.

Muchos de los municipios afectados son de alta marginación, donde viven miles de familias en extrema pobreza.

Es el caso de doña Nelba, construyó su casa con grandes esfuerzos ocupando las remesas que le enviaba su hija desde los Estados Unidos, pero ahora, quedó inhabitable

Ay! Su trabajo de mija, el trabajo de mija, porque me ha mandado mucho dinero del norte, de ahí hice su casa, su cocina. Pues me sentí muy triste, veras, sí… se derrumbó bastante y me da mucha tristeza”, señaló Nelba Cruz, habitante de San Juan Ozolotepec, Oaxaca.