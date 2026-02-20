Recibe Congreso del Estado iniciativa del municipio de Oaxaca de Juárez para reducir impuestos en beneficio de la ciudadanía (14:10 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 20 de febrero. La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado, diputada Tania Caballero Navarro, en representación del Poder Legislativo, recibió la Iniciativa con Proyecto de Decreto presentada por el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Raymundo Chagoya Villanueva, mediante la cual se propone reformar la Ley de Ingresos 2026 del municipio con el objetivo de reducir la recaudación de diversos conceptos fiscales como una estrategia legal orientada a disminuir la carga tributaria de la población.

Esta acción se enmarca en el Plan Estatal impulsado por el Gobernador Salomón Jara Cruz, que promueve un entorno que incentive la inversión, el desarrollo productivo y el bienestar social, alineada al Plan México de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante el acto protocolario, la legisladora por el Distrito V con cabecera en Nochixtlán, destacó que esta iniciativa es un reflejo de un gobierno que sabe escuchar a la ciudadanía tras procesos democráticos históricos como la reciente revocación de mandato. “Nuestro compromiso es que los beneficios lleguen directamente a las y los habitantes de Oaxaca de Juárez, demostrando que somos aliados de la transformación y que el trabajo legislativo está al servicio de las causas que el pueblo demanda”, expresó.

Señaló que el Congreso del Estado analizará con responsabilidad esta propuesta a través de la Comisión Permanente de Hacienda, a fin de garantizar que su contenido responda al interés público y genere beneficios directos para las y los habitantes de la capital oaxaqueña. Asimismo, reafirmó que el Poder Legislativo mantiene plena disposición de trabajar de manera coordinada con los ayuntamientos, fortaleciendo el diálogo institucional y construyendo soluciones que contribuyan al bienestar colectivo.

En su intervención, la diputada Haydeé Irma Reyes Soto, representante del Distrito XIII con cabecera en Oaxaca de Juárez, reconoció la relevancia de esta propuesta y expresó que constituye un ejemplo de responsabilidad pública que debe ser replicado por otros municipios. Señaló que con profesionalismo y austeridad es posible reducir la carga fiscal sin descuidar la administración.

Por su parte, Chagoya Villanueva, subrayó que esta iniciativa forma parte de un esfuerzo conjunto con el Gobernador Salomón Jara Cruz para hacer de Oaxaca un destino prioritario para la inversión, eliminando cobros irracionales que frenaban la economía. “Estamos haciendo equipo con el gobierno estatal para demostrar que se puede gobernar con eficiencia bajando los impuestos; lo más importante es la economía familiar y el sentir de las y los vecinos”, puntualizó el edil.

Explicó que la propuesta contempla la reducción de diversas tasas y tarifas, incluyendo ajustes a las tablas de traslado de dominio y la revisión de cuentas catastrales, con el propósito de proteger la economía de las familias y fortalecer la actividad económica local.

Con la recepción de esta iniciativa, el Congreso del Estado iniciará de inmediato las mesas de análisis y trabajo en la Comisión Permanente de Hacienda, como parte de una agenda que impulsa el desarrollo económico, la justicia social y la consolidación de un gobierno cercano a la ciudadanía.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir