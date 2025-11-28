Recibe Comisión de Vigilancia el Informe de Resultados de la Fiscalización de cuentas públicas 2024 (17:30 h)

San Raymundo Jalpan, Oax. 28 de noviembre. En Sesión Extraordinaria, la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior de Fiscalización del Congreso del Estado que preside el diputado Nicolás Enrique Feria Romero, recibió los Resultados de la Fiscalización de las Cuentas Públicas, Estatales y Municipales 2024, por parte de la titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca (ASFE), Sarahí Noriega Ricárdez.

Dicho informe será estudiado y analizado por el órgano legislativo competente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 59 fracción XXII de la Constitución Política local y el artículos 53 y 56 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, para posteriormente emitir el dictamen correspondiente.

El acto protocolario de Entrega-Recepción contó con la presencia de las presidentas de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y de la Mesa Directiva, diputadas Tania Caballero Navarro y Eva Diego Cruz, respectivamente.

Así como de quienes conforman la Comisión antes citada, tal es el caso de la diputada Vanessa Rubí Ojeda Mejía y los congresistas Isaac López López y Oliver López García.

El Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior de Fiscalización reconoció el trabajo de la ASFE ya que las condiciones sociales, políticas y geográficas del estado hacen que la rendición de cuentas sea un reto mayúsculo.

También manifestó, que el pueblo de Oaxaca valora su labor, porque representa un acto de responsabilidad con la ciudadanía que quiere saber en qué, cómo, cuándo y dónde se gasta el recurso, de ahí que es necesario que este órgano cuente con las herramientas para trabajar “rendir cuentas es un ejercicio democrático que legitima la labor de quienes tienen la responsabilidad de ejercer el recurso público en la entidad”.

En este mismo sentido, la Presidenta de la Jucopo refirió que la ASFE es un pilar importante y estratégico para tener buenos gobiernos y combatir la corrupción, por ello externó que desde el Poder Legislativo coadyuvarán para fortalecer la labor que realizan todos los días en favor de las y los oaxaqueños.

Por su parte, la Presidenta de la Mesa Directiva, expresó categórica que dentro de las funciones que tienen las y los diputados son legislar, reformar, aprobar los presupuestos y fiscalizar, labor que comparten con la ASFE como órgano técnico del Congreso.

Asimismo, se pronunció por fortalecer la fiscalización, rendición de cuentas y transparencia de los Ayuntamientos, así como dotar de mayor capacidad técnica y operativa a dicha Auditoría para realizar su trabajo más eficiente.

Durante su intervención, la Titular de la ASFE, detalló que con base al Programa Anual de Auditorías 2025 que se publicó el 15 de febrero del presente año, se determinó la fiscalización de 13 entes estatales, de los cuales se derivaron 10 auditorías de cumplimiento financiero y tres de cumplimiento; y se revisaron 109 municipios, a los que se aplicaron 51 auditorías financieras y 58 de desempeño.

Respecto a los municipios, se revisaron 10 de la Sierra de Flores Magón, 17 de la Costa, 16 del Istmo de Tehuantepec, 19 de la Mixteca, seis de la Cuenca del Papaloapan, nueve de la Sierra de Juárez, 15 de la Sierra Sur y 39 de Valles Centrales.

Al hacer uso de la palabra, la y los integrantes de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior de Fiscalización, Vanessa Rubí Ojeda Mejía, Isaac López López y Oliver López García, reconocieron la entrega de este informe y coincidieron en la necesidad de implementar políticas públicas para mejorar la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la capacitación de autoridades de los 570 municipios de la entidad, con el fin de fortalecer la transparencia a través de una auditoría objetiva y sin intereses particulares.

