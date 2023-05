Rechaza Lenin Pérez declinar por Armando Guadiana en Coahuila (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de mayo. El candidato por la gubernatura de Coahuila de la alianza entre el Partido Verde (PVEM) y UDC, Lenin Pérez anunció que no va a declinar en favor de Armando Guadiana de Morena.

Lo anterior luego de que está mañana el dirigente Nacional de Morena y Karen Castrejón, presidenta del Partido Verde confirmarán que el partido declinará en favor de Armando Guadiana en Coahuila.

Por ello el candidato Coahuilense, Lenin Pérez destacó a través de un vídeo en redes sociales que la decisión demuestra un desconocimiento total de lo que pasa en Coahuila y acusó que no se consultó con su militancia.

“Declinaron en favor de Guadiana, un candidato que lo único que persigue es su interés personal y que está alejado de la ideología tanto del partido verde como de morena y de UDC”, dijo.

“Guadiana va bajando en las encuestas por ello han tenido que recurrir a las más bajas y viejas prácticas priístas, hoy un grupo de personas totalmente ajenas a Coahuila con una profunda ignorancia de lo que aquí vivimos y, de lo que aquí sucede quiso venir a decirnos lo que debemos hacer, creen que los ciudadanos somos fichas que pueden mover o intercambiar a su antojo pero les vamos a demostrar que no es así”, agregó.

En ese sentido Lenin Pérez destacó que el PVEM tomó la decisión de declinar por Morena ya que sufre presiones de no ir en coalición rumbo a la elección presidencia de 2024.

“Está más que claro que esa decisión la tomaron unos cuantos, anteponiendo intereses que no son de los coahuilenses porque los condicionaron a no ir juntos en el 2024, pero yo tengo el respaldo de los liderazgos de la militancia del verde y del partido unidad democrática de Coahuila”, destacó.

“Siempre he enfrentado al sistema y les he ganado, no soy nuevo en esto, no me van a doblar, no voy a declinar y se los digo en la cara por más circo, maroma y teatro que hagan, su candidato no va a ganar, no va a ganar porque no representa el cambio que hoy los coahuilenses buscan”, concluyó.

