Rechaza AMLO reelección; ‘ya tengo muchos achaques’, dice (19:00 h)

Oaxaca de JUárez, 2 de octubre. El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que al terminar su mandato se retirará de la política, pues, admitió, “tiene muchos achaques y está chocheando”.

Al inaugurar una sucursal del Banco del Bienestar, en San Pablo Villa de Mitla, el mandatario dijo que esa institución será la principal en su tipo en Oaxaca, debido a que contará con 300 oficinas, más que cualquier privado.

Ante los gritos de los asistentes sobre una posible reelección, el mandatario dijo: “No, ya eso no, porque ‘sufragio efectivo, no reelección’”.

Abundó que, “como dicen mis adversarios, ya tengo bastantes achaques, ya estoy chocheando, pero con lo que me queda de fuerza, miren, vamos a terminar la transformación de México”.

Durante el acto, el Presidente también reconoció al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, con quien, dijo, “ha trabajado muy bien”.

24 Horas

