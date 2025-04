Rebelión en el PRI poblano: Raúl Torres Salmerón (22:00 h)

SIN LÍMITES

Rebelión en el PRI

Estatal: Erik Trujillo

*Acusa narcisismo en la dirigencia; obispos piden por la paz; evitar el golpe de calor

En los últimos días se ha registrado una rebelión de mandos medios y lo más significativo es que van en contra de la dirigencia estatal.

Erik Salgado Trujillo, dirigente en Puebla de la Corriente Crítica del PRI, en entrevista expresó que existe una política narcisista del líder estatal, el también Senador de la República Néstor Camarillo Medina.

Entre otras ideas, expresó las siguientes:

-En los días recientes se ha vendido dando una rebelión en contra de la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), esto, debido a la forma narcisista que está empleando en su actuar el también Senador de la República, Néstor Camarillo Medina.

-El descontento y rebelión surge a raíz de los resultados de las elecciones de 2024. Tal parece es una guerra en contra de quienes quieren trabajar.

-En días pasados vimos como la dirigencia estatal atacó y se burló de un militante que tiene ya muchos años en nuestras filas que tiene experiencia y como todo político tiene negativos y positivos pero lo que tiene incuestionablemente es experiencia y que sea denostado públicamente por el presidente no es correcto.

-Si bien los escándalos lo señalan también es cierto que los delincuentes están en la cárcel y las personas libres gozan de derechos y responsabilidades como ciudadanos libres por lo que se me hace una bajeza por parte de quien dice ser líder de un partido, denostar y llamar delincuente o viejito mañoso a quien en su momento le sirvió y apoyo.

-El tema de los jóvenes es otro asunto aún más delicado, sacar una caja de cartón a la calle de un líder juvenil a una persona que dio mucho y por berrinches del Presidente Estatal humillar de esa forma a los jóvenes del PRI y de la juventud en general pues es otra mala decisión.

-Estas medidas dejan ver que el PRI de Puebla es autoritario, clasista, revanchista y hasta con ciertos rasgos de tiranía. En fin, yo creo que el Presidente del PRI de Puebla ha sido rebasado por la soberbia hasta llegar a un punto de llegar al narcisismo que está condenada al fracaso.

-También nos hemos percatado de la falta de interés de actores políticos relevantes como Blanca Alcalá, Lucero Saldaña, Lorenzo Rivera Nava, Lorenzo Rivera Sosa y claro liderazgos seccionales sobre todo de Puebla Capital que ya no se acercan al partido y esto es consecuencia del hartazgo de la actual dirigencia.

-Hago el llamado al Presidente Nacional Alejandro Moreno Cárdenas para adelantar el relevo de la dirigencia en el PRI de Puebla y atender y rescatar lo poco rescatable antes de que sea demasiado tarde.

Al final de la breve entrevista, Salgado Trujillo sostiene que se ha visto que los dos actuales delegados del PRI nacional en Puebla no dicen ni hacen nada, son complacientes. Remarca que el que complace es cómplice y no quiere pensar que también Alito es cómplice de la debacle y los malos manejos y modos del partido. Lo que sí es una realidad, es que urge un nuevo rumbo al tricolor.

OBISPOS PIDEN QUE HAYA PAZ

Los obispos mexicanos hicieron un llamado a los fieles para que, durante la Semana Santa, que comenzó el 13 de abril y concluirá el 20 de abril, aprovechen este tiempo para “hacer un alto en el camino y contemplar el misterio del Crucificado”, con el fin de renovar la esperanza y el compromiso con la paz, en medio de la violencia que afecta al país.

A través de un videomensaje, el Obispo Héctor Mario Pérez Villarreal, Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), invitó a reflexionar sobre la pasión de Cristo durante este tiempo litúrgico, expresando que “si vemos la insensatez de la violencia, la injusticia y la impunidad, también será posible observar la respuesta que nos trajo la salvación”.

En Cristo descubrimos el dolor que provoca la muerte del inocente al contemplar el sufrimiento de María, que estamos seguros, hoy acompaña a tantas madres que no han podido sepultar a sus hijos, expresó Pérez Villarreal.

En su mensaje, el obispo manifestó que la respuesta de Cristo ante el sufrimiento y la muerte fue el amor, su respuesta fue la misericordia, su respuesta fue un grito confiado al Padre para que sea Él quien haga justicia y permita que la vida triunfe sobre el pecado.

Sostuvo que los obispos están convencidos de que es necesario volver la mirada a Cristo, ya que sólo así encontraremos los caminos de paz y reconciliación que nuestro México necesita.

El obispo también aseguró que durante esta Semana Mayor, más de 100 mil cristianos en 10 mil comunidades de todo el país participarán en la conmemoración de la muerte y resurrección de Cristo, y que “ofrecerán su Semana Santa para que en todo México se recuerde que Cristo ha vencido la violencia, con amor, con misericordia, con justicia y con confianza en el Padre”.

Por ello, la CEM extendió una invitación a participar en las celebraciones de Semana Santa, y a vivir este tiempo con un “silencio interior para escuchar la voz y del prójimo que sufre, a ser solidarios con los más vulnerables, a orar en comunidad y en familia en cada rincón del país para que Cristo sea escuchado”.

IMSS PIDE EVITAR GOLPE DE CALOR

Ante el incremento de temperaturas en la actualidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Puebla intensifica su labor para evitar los efectos del golpe de calor, una condición que potencialmente puede ser mortal si no se detecta y atiende a tiempo.

El doctor Israel Aguilar Cozatl, especialista en Urgencias y coordinador Clínico de Educación e Investigación en Salud del Hospital La Margarita, explicó que los grupos con mayor riesgo son los niños menores de 6 años, adultos mayores de 65, embarazadas y en personas con enfermedades crónicas. Además, se debe evitar la exposición directa al sol y realizar ejercicio físico en horas de calor intenso ya que elevan considerablemente los riesgos.

Asimismo, agregó que el golpe de calor es una emergencia médica que debe ser atendida a tiempo. Si los síntomas no mejoran en 24 horas, se debe buscar atención médica inmediata.

Los síntomas más comunes son fiebre de 39 a 41°C; mareos o desorientación; sudoración excesiva, seguida de piel seca; enrojecimiento de la piel; ritmo cardíaco acelerado; dolor de cabeza intenso; dificultad para respirar y convulsiones en casos graves.

Las siguientes recomendaciones son la clave para prevenirlo: evitar la exposición al sol con temperaturas que superen los 32°C; no salir entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde; usar ropa ligera y de colores claros, sombrero, gorra o paraguas, protector solar e hidratación constante, aunque no se tenga sed; no dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos y reducir la actividad física en ambientes calurosos.

En fin, como dice la copla colombiana:

Si el más triste de los tristes

mis lamentos escuchara,

por compadecer mis penas,

de las suyas se olvidara.

raultorrress@hotmail.com

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir