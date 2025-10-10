Realizarán Expo Feria de Producción Agro-Ecológica en Tlaxiaco; participan mil productores de diferentes municipios (13:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 10 de octubre. Un total de mil productores participarán en la Expo Feria de Producción Agro-Ecológica, que se realizará el miércoles 15 de octubre, de 8 de la mañana a 3 de la tarde, en la Explanada Benito Juárez, de la ciudad de Tlaxiaco.

El responsable del evento, Edgar Omar Sánchez Pacheco, compartió que la actividad se realizará en el marco de la fiesta titular de octubre, la cual concluirá después de las 5 de la tarde, por la presentación de artistas locales, y de bailables por parte de alumnos del Instituto Tecnológico de Tlaxiaco.

“Qué productos podrán encontrar, la producción local, lechuga, rábano y demás hortalizas; que están certificadas por el municipio, que son realmente elaboradas y trabajadas por manos tlaxiaqueñas y otros municipios vecinos”, recalcó.

Refirió que la expo agro-ecológica se realiza en colaboración con Sembrando Vida, programa de comunidades sustentables, Instituto Tecnológico de Tlaxiaco, dirección de Ecología y Medio Ambiente, Mercado Verde Tlaxiaco y Regiduría de Hacienda.

Señaló que estarán presentes productos de Nundiche, Yosoñama, Yucuhiti, San Mateo Peñasco, San Pedro Molinos, San Martin Huamelulpam y otros municipios vecinos de la ciudad de Tlaxiaco.

“El objetivo principal, uno, rehabilitar el comercio en Tlaxiaco; dos, dar a conocer el comercio en Tlaxiaco está abierto a los municipios vecinos, siempre y cuando sea un comercio ordenado; y tres, que es el más importante, acercar producción de calidad a nuestro municipio”, sostuvo.

El también fundador de Mercado Verde Tlaxiaco, aseguró que las hortalizas y demás productos que se comercializarán en la expo agro-ecológica, estarán cerca de ser orgánicos, es decir agroecológicos.

Invitó a las personas a pagar lo justo y a evitar el regateo, porque los productores desde las 5 de la mañana inician a labrar la tierra, cosechar, combatir plagas, ordeñar y alimentar a sus animales, aunado a que muchas veces ponen un pilón, que también es el resultado de horas de trabajo.

Sostuvo que el proyecto de Mercado Verde Tlaxiaco, y la Expo Feria de Producción Agro-Ecológica, nacieron para valorar el trabajo de las y los productores, que por mucho tiempo se los han quitado.

