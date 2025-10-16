Realiza Indeporte insaculación del jurado calificador del Premio Estatal del Deporte (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de octubre. En un ejercicio de transparencia y cumplimiento a lo establecido en la convocatoria, el Gobierno de Oaxaca realizó la insaculación del jurado calificador del Premio Estatal del Deporte 2025, acto con el que avanza el proceso para definir a las y los ganadores de este importante reconocimiento.

Ante entrenadores, deportistas, presidentes de asociaciones y periodistas especializados; se llevó a cabo este procedimiento encabezado por el director general del Instituto del Deporte del Estado de Oaxaca (Indeporte), Arturo de Jesús Chávez Ramírez, acompañado del Notario Público número 96, Gustavo Trovamala Heredia.

De esta forma, el jurado calificador quedó conformado por tres bloques. En representación de las asociaciones: el presidente de Ciclismo Ruta y Montaña de Oaxaca A.C., Mario de Jesús Ramírez Sánchez y el presidente de la Asociación de Básquetbol 3×3 del Estado de Oaxaca A.C., Luis Carpio Pérez.

Por parte de los medios de comunicación: el representante de Unión de Periodistas de Información Deportiva, Juan Luis Carreño Díaz; del Grupo Oro, David Carreño Díaz, y de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV), Jair García Contreras.

Además, el deportista exgalardonado de este premio, Kevin Cruz Luján, quien representó a Oaxaca en la disciplina de paranatación en el año 2007 y el entrenador en la disciplina de natación, Guillermo Velasco Aragón ganador en el año 2013.

Además, Indeporte designó a la directora de deportes del municipio de Oaxaca de Juárez, Susana Lizbeth Guevara López; a los coordinadores de deportes de los municipios heroicos de Huajuapan de León y Juchitán de Zaragoza, Jair Esquivel Salgado y Mariano Martínez Santiago, respectivamente; quienes cuentan con una trayectoria reconocida en el deporte estatal y están comprometidos con una evaluación objetiva.

Cada integrante de este jurado calificador confirmó su participación, aseguró disponibilidad y no tener conflicto de interés; lo que garantiza un proceso objetivo que brinda credibilidad al resultado final que determinará a las y los galardonados.

Este año, para obtener el Premio Estatal del Deporte, se recibieron 16 expedientes de candidaturas: 10 correspondientes a atletas, 3 a personas entrenadoras y 3 a promotores del deporte. Los resultados oficiales se darán a conocer en la ceremonia que tendrá lugar durante el Desfile Cívico-Deportivo del 20 de noviembre, como parte de las celebraciones conmemorativas en Oaxaca del inicio de la Revolución Mexicana.

