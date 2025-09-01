Realiza Coesfo jornada de reforestación en San Isidro Huayápam (17:00 h)

Santa María Alotepec, Oax. 1 de septiembre. La Comisión Estatal Forestal (Coesfo) llevó a cabo una jornada de reforestación en la comunidad de San Isidro Huayápam, perteneciente al municipio de Santa María Alotepec, en la sierra Mixe.

A través del Programa Reforesta Oaxaca 2025, se realizó la donación de 3 mil árboles con el compromiso de restaurar, recuperar y embellecer las localidades, así como los espacios públicos.

La actividad se realizó mediante un tequio comunitario que contó con la participación de 45 ciudadanas y ciudadanos, organizado por la Brigada Coesfo, en coordinación con personas y autoridades de Bienes Comunales que se sumaron a este esfuerzo por el bien de la población.

Los ejemplares fueron plantados a la orilla de calles y carreteras, además, en vías públicas y áreas comunes; con el objetivo de embellecer el paisaje urbano y mejorar la calidad ambiental del lugar.

Entre las especies utilizadas se encuentran: primavera, majagua, guayaba, pirul, tronadora, pata de vaca y lluvia de oro; seleccionadas por su valor ecológico y ornamental, así como por su capacidad de adaptación a la región.

La donación de plantas por parte de Coesfo forma parte de las acciones de Reforesta Oaxaca, programa que impulsa el rescate y preservación de ecosistemas, fortalece la biodiversidad y fomenta la participación social a través de actividades comunitarias como el tequio.

Por medio de estas acciones, el Gobierno del Estado, a través de la Coesfo y en coordinación con las comunidades, trabaja a favor de la protección, restauración y conservación de los bosques y áreas verdes de la entidad.

