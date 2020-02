Razones por las que deberías estudiar un postgrado (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de febrero. Son muchos los estudiantes que se deciden por estudiar másteres y otros estudios especializados, pero la mayoría lo hace con la esperanza de que el estudio de posgrado mejore sus perspectivas profesionales. Son varias las razones por las que quieres estudiar un máster: seguramente, tengas en mente un trabajo específico en el que quieres desarrollarte para el cual es necesario título especializado; aunque también puede que quieras realizar estudios de posgrado para impulsar tu progreso profesional o cambiar de carrera.

Por supuesto, la empleabilidad no es la única razón para estudiar un posgrado, ya que muchos estudiantes disfrutan de la oportunidad de seguir sus estudios a un nivel más avanzado por puro placer. A continuación, te explicamos de forma general algunos de los principales usos de un Máster, tanto profesional como académico. También ofrecemos algunos consejos sobre cómo evaluar tus propios motivos para el estudio de posgrado y asegurarte de que tu decisión sea la correcta.

Estudiar un máster por las razones correctas

Cualesquiera que sean tus objetivos, es importante que consideres cuidadosamente tus razones para el estudio de posgrado. Pasar otro año en la universidad puede parecer atractivo si aún no estás seguro de lo que quiere hacer después de graduarte. No debes asumir que nada más acabar automáticamente encontrarás un empleo, aunque hay estudios muchos más prácticos como la maestria en logistica de la Universidad Americana de Europa que lo hacen mucho más sencillo.

Igualmente, debes recordar que avanzar en una carrera académica puede ser un desafío. Tendrás que completar un doctorado después de tu maestría, lo que significa al menos cuatro años más de estudio. En la mayoría de los casos, también deberás dedicar tiempo a un proyecto de investigación postdoctoral antes de conseguir un trabajo estable.

Reflexiona sobre tu toma de decisiones

Hay muchas personas que pueden ayudarte a evaluar tus planes de posgrado. Podrías (y deberías) consultar el servicio de asesoramiento profesional de tu universidad actual. También puede recibir consejos de sus profesores o hablar con amigos, familiares y compañeros de estudios. Pero la persona que realmente sabe más sobre su decisión, eres tú. Así que tómate un tiempo para reflexionar sobre tu propia decisión y tus razones.

¿Deberías estudiar un máster?

A continuación, te exponemos algunas preguntas que debes hacerte antes de comprometerte con un Máster.

¿Te apasiona lo que estudias?

Un máster no solo le pedirá que abordes material más complejo, también te ayudará a asumir una mayor responsabilidad en forma de lectura, preparación independiente y organización. Esto significa que necesitarás estar motivado y entusiasmado con lo que está estudiando.

Si considerabas estudiar un posgrado como un recurso provisional o un “plan b”, piensa detenidamente cómo vas a hacer frente a estas expectativas.

¿Estás listo para otro año (o más) de estudios universitarios?

Si acabas de terminar una carrera, es posible que sufras “fatiga de estudio”. Recuerda que no tienes que comenzar tu especialización inmediatamente después de tu licenciatura. Un período de trabajo podría ayudarte a tomar un descanso de estudiar y reflexionar sobre tus objetivos. Incluso podrías alcanzar una mejor posición para permitirte el coste de un máster. Siempre puedes volver y estudiar a tiempo parcial, o mediante el aprendizaje a distancia.

¿Puedes pagarlo?

El precio de los másteres varía, algunos son más caros que otros. Pero, sea lo que sea y donde sea que estudies, deberás pagar el precio de los estudios y de tu mantenimiento. Puede cubrirlos a través de financiación o trabajando. Pero aún debes tener en cuenta que los estudios de posgrado representan, al menos, otro año de inversión.

Un máster puede ser becado, pero nunca es completamente gratis. Asegúrate de saber cómo va a cubrir los gastos a corto plazo y que tu dedicación calificación valdrá la pena a largo plazo.

¿Estás estudiando la calificación correcta?

El estudio de posgrado es muy variado, con varios tipos de maestrías y programas: Algunos desarrollan experiencia académica; otros tienen aplicaciones profesionales y vocacionales más obvias, como el máster mindfulness; algunos requieren mucha investigación y otros son mucho más aplicados. Analiza todas las opciones disponibles y elige un curso que se ajuste a tus intereses y objetivos.

¿Estás posponiendo una decisión más importante sobre tu futuro?

Este requiere un poco de honestidad. Elegir estudiar un máster porque aún no estás seguro de lo que quieres hacer para tu carrera profesional no es lo peor que puedes hacer, siempre que hayas pensado bien las respuestas a las preguntas anteriores, ya que estarás mejor preparado, desarrollarás habilidades especializadas y abrirás tus puertas a una mayor formación académica.

Pero debes ser claro contigo mismo, no intentes convencerte de que un máster en historia medieval, por ejemplo, es vital para tus aspiraciones profesionales si en realidad no lo es. Y no esperes dedicarte por completo a una carrera académica cuando, en el fondo, sabes que realmente odias escribir ensayos.

