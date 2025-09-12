Ray Chagoya encabeza izamiento de la Bandera Nacional en el Mercado 20 de Noviembre (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de septiembre. El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Ray Chagoya, encabezó el histórico acto de instauración e izamiento de la Bandera Nacional en el Mercado 20 de Noviembre, el primero en realizarse en un mercado público de la capital.

El asta bandera, instalada en la calle de Aldama, da cobijo tanto al Mercado 20 de Noviembre como al Mercado Benito Juárez, íconos de la gastronomía, vida económica, social y cultural de la ciudad.

Esta iniciativa, impulsada por los propios líderes de los mercados, refleja la voluntad de sumarse a las celebraciones patrias, reafirmando el papel de los mercados como espacios de convivencia, identidad y tradición para todas y todos los oaxaqueños.

El evento contó con la participación de la Banda de Guerra de la 8ª Región Militar, fusileros y la entonación del Himno Nacional. Posteriormente, se compartió pan, chocolate y café con las y los asistentes, fortaleciendo el espíritu colectivo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir