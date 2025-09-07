Rafael Ojeda denunció red de “huachicol” que operaba en la Marina: Alejandro Gertz (12:00 h)

Y tras un largo trabajo de investigación, hace unos días fueron detenidas 8 personas, entre ellas Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Secretaría de Marina y sobrino del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda.
“Se comenzó a hacer un trabajo muy profundo, que fue avanzando a través del tiempo, y que con la ayuda fundamentalmente de las áreas hacendarias y la Unidad de Inteligencia Financiera, fuimos obteniendo una cantidad enorme de información”, aclaró.
¿Cómo fue la investigación contra el huachicol en la Marina?
“A partir de ese momento, nosotros le pedimos que nos ayudará con las denuncias, y las pruebas de cuales eran este tipo de irregularidades y cómo lo íbamos a revolver”, acotó.
Asimismo, el fiscal resaltó que conforme a los avances de la investigación, se obtuvo información que trascendió a la institución y llevaban a actividades individuales del personal de la Secretaría de Marina.
También, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, resaltó el papel y actuar del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, a quién calificó como un excelente funcionario público.
“Reconozco el trabajo coordinado y permanente por muchos de la Secretaría de Marina, que ha desempeñado un papel fundamental en la seguridad de nuestra nación. Y aprovecho para destacar la labor importante que desempeñó el almirante, Rafael Ojeda”, comentó.
