“Quien se lleva, se aguanta”, Rocío Abreu advierte que video íntimo de Lilly Téllez saldrá a la luz (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. La senadora morenista Rocío Abreu Artiñano advierte a la legisladora panista Lilly Téllez García que saldrá a la luz un video íntimo en donde aparece la senadora, “Lilly, no te preocupes, va a salir tu video. Nada más que el tuyo no es para menores de 18 años”.

Abreu Artiñano le dijo a la Téllez García que si quiere decirle algo “no vengas a increparme en el baño y después vengas aquí a rasgarte las vestiduras y a llorar porque uno te dijo algo. Quien se lleva, se aguanta”. Para finalizar su participación, la legisladora morenista le mandó saludos de “Marisa y la esposa del arquitecto a quien le quitaste la casa”.

Ante esto, la senadora panista Kenia López Rabadán tomó la palabra para aclarar que es parte de grupos feministas —a los que dijo que también pertenece Abreu—, “el debate es fuerte y lo acepto, pero me parece que debemos tener ciertos límites. A mí me parece, con todo respeto Rocío, que la palabra que le dijiste a mi compañera senadora no se lo merece ninguna mujer en este planeta”.

Cabe mencionar que el pasado 7 febrero, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se encuentra envuelta en un nuevo escándalo de corrupción y entregas de dinero en efectivo, después de que se dieran a conocer unos videos, donde algunos de los funcionarios de su actual gobierno aparecen recibiendo fajos de billetes en una oficina del Palacio del Gobierno de Campeche; entre ellos la senadora Rocío Abreu —cuando pertenecía al PRI, partido al que renunció previo a su integración a Morena—.

¿Aplicaría la Ley Olimpia?

Tras la advertencia de la legisladora por Morena, Rocío Abreu, sobre un supuesto video íntimo de la senadora Lilly Téllez, el conjunto de reformas legislativas que componen a Ley Olimpia y se dedican a sancionar los delitos relacionados con la violación de la intimidad sexual en el ámbito digital con conductas como: grabar audio o video, fotografiar o elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo, de una persona sin su consentimiento o mediante engaño.