¿Quién es Samuel Ramírez Jr., uno de los más buscados por el FBI detenido en México? ⁩ (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de marzo. Samuel Ramírez Jr., ciudadano estadounidense acusado de doble homicidio, fue detenido en México tras permanecer prófugo durante casi tres años. Este sujeto estaba considerado en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, considerada una de las herramientas más importantes de búsqueda criminal a nivel internacional.

Cabe destacar que, su captura ocurrió en Culiacán, Sinaloa, durante un operativo coordinado entre autoridades mexicanas y estadounidenses. Por lo que tras su detención, Ramírez Jr. fue entregado a las autoridades de Estados Unidos para enfrentar los cargos que pesan en su contra por un tiroteo ocurrido en 2023.

Samuel Ramírez Jr.: ¿cuál es e crimen por el que era buscado?

Samuel Ramírez Jr., de 33 años, es señalado como el principal responsable de un tiroteo ocurrido el 21 de mayo de 2023 en el bar Stars Bar and Grill, ubicado en la ciudad de Federal Way, en el estado de Washington.

Según las investigaciones estadounidenses, el ataque dejó dos mujeres muertas y una tercera persona herida, lo que provocó un amplio despliegue de las autoridades estadounidenses para localizar al responsable.

Tras el incidente, Ramírez Jr. huyó del lugar y logró escapar de la justicia; sin embargo, las pesquisas posteriores indicaron que abandonó el estado de Washington y se desplazó hacia Arizona, desde donde posteriormente cruzó hacia territorio mexicano.

Las autoridades estadounidenses lo acusaron formalmente de homicidio en primer grado, homicidio en segundo grado y tentativa de asesinato, delitos que podrían derivar en una larga condena si es declarado culpable.

De prófugo a uno de los más buscados: Ten Most Wanted Fugitives

Debido a la gravedad de los cargos y a la dificultad para ubicarlo, el FBI decidió incluir a Ramírez Jr. en su famosa lista de “Ten Most Wanted Fugitives”, un registro que desde 1950 difunde a nivel internacional los perfiles de criminales considerados altamente peligrosos.

Las autoridades advertían que el sospechoso debía considerarse armado y peligroso, por lo que pidieron a la población no intentar detenerlo en caso de localizarlo. Además, el FBI ofrecía una recompensa de hasta un millón de dólares por información que condujera a su captura.

¿Quién es Ramírez Jr.?

De acuerdo la ficha difundida por la agencia estadounidense, Ramírez Jr. nació el 17 de abril de 1992 en California y tenía vínculos con varias ciudades de Estados Unidos, entre ellas Compton, Las Vegas y Lake Havasu City.

Las investigaciones también apuntaban a posibles conexiones con Jalisco y Sinaloa, en México, lo que reforzó la hipótesis de que el fugitivo podría estar escondido fuera de territorio estadounidense.

La captura en México

Tras varios meses de seguimiento e intercambio de información entre autoridades de ambos países, Ramírez Jr. fue finalmente localizado en Culiacán, Sinaloa.

El operativo para detenerlo contó con la participación de diversas instituciones mexicanas, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de Migración.

Después de su captura, el sospechoso fue puesto bajo custodia y posteriormente trasladado a Estados Unidos, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales para enfrentar los cargos derivados del ataque ocurrido en Washington.

Cooperación internacional

La detención de Samuel Ramírez Jr. representa uno de los casos recientes de cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, particularmente en la localización de fugitivos que cruzan la frontera para evitar ser capturados.

La lista de los más buscados del FBI ha sido clave en numerosos casos de captura a nivel internacional, ya que permite difundir información sobre sospechosos peligrosos y solicitar la colaboración de autoridades y ciudadanos en distintos países.

Finalmente, con la detención de Ramírez Jr., las autoridades estadounidenses dan por concluida una búsqueda que se prolongó durante casi tres años.

