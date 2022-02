¿Quién es Paola Schietekat, mexicana sentenciada en Catar a 100 latigazos y siete años de cárcel? (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 18 de febrero. Paola Schietekat es una mexicana que fue condenada en Catar a 100 latigazos y siete años de cárcel, luego de que denunció que fue víctima de una violación. La joven es científica del comportamiento; tiene una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford, además es egresada del programa de becas, Chevening, internacionales del Gobierno de Reino Unido.

En su perfil de Twitter, la joven muestra algunos de sus pasatiempos como hacer ejercicio, en un video domina el balón de futbol con suma maestría, desde las clásicas dominadas hasta trucos con el esférico.

Oldie but goodie ⚽️ pic.twitter.com/NzorW8yjMn

El caso de Paola Schietekat cobró notoriedad estos días porque fue agredida y condenada a Catar a 100 latigazos y siete años de cárcel.

En entrevista en Radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva, la joven explicó que salió de Catar con ayuda del Gobierno Catarí, ya que la representación de México en dicho país no la apoyó del todo.

“Cuando la embajada vio que el caso empezaba a complicarse empezaron a replegarse. Las autoridades mexicanas no me ayudaron a salir de Catar, me ayudó el Gobierno Catarí”.