¿Quién es David Cohen Sacal? El exabogado de ‘Billy’ Álvarez baleado frente a Ciudad Judicial en CDMX (08:15 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de octubre. David Cohen Sacal, abogado conocido por su participación en casos de alto perfil, fue identificado como la víctima del ataque armado registrado la tarde del 13 de octubre en las inmediaciones de Ciudad Judicial, en la colonia Doctores, Ciudad de México. Aunque versiones preliminares apuntaron a su fallecimiento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aclaró que continúa con vida y se encuentra en estado muy grave, bajo intervención médica en un hospital capitalino.

El hecho generó amplia atención pública por la trayectoria del jurista y por haberse producido en una zona de alta presencia institucional. Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los motivos de la agresión.

Trayectoria profesional de David Cohen Sacal

David Cohen Sacal es un abogado con formación en Derecho y posgrado en Derecho Procesal Civil. De acuerdo con su perfil profesional, se especializa en litigio civil y mercantil, juicios de amparo, acciones de inconstitucionalidad y procedimientos administrativos. También ha ejercido como asesor corporativo en sociedades mercantiles y temas contractuales.

Formaba parte de un despacho jurídico junto a otros dos abogados de apellidos Medina y Chávez. Su nombre ganó notoriedad pública al representar legalmente a Guillermo “Billy” Álvarez, ex presidente del club Cruz Azul, durante procesos de índole penal.

Su experiencia incluye actividad académica en instituciones de nivel superior. Entre 2000 y 2008 fue catedrático en la Universidad Iberoamericana, donde impartió la materia de Derecho Procesal Civil. Además, participó como ponente en diplomados sobre derecho inmobiliario, teoría del contrato y procedimientos civiles en campus de la Iberoamericana en la Ciudad de México y Torreón.

Guillermo “Billy” Álvarez, ex presidente del club Cruz Azul / Foto: Redes Sociales

El ataque afuera de Ciudad Judicial

El ataque ocurrió en la esquina de avenida Niños Héroes y Doctor Claudio Bernard, en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Testigos reportaron que un hombre armado se aproximó a Cohen Sacal y detonó un arma de fuego de forma directa. El abogado recibió un impacto en la cabeza y cayó al suelo gravemente herido.

Un elemento de la Policía de Investigación (PDI) que se encontraba en la zona reaccionó y repelió la agresión, lo que permitió la detención inmediata del sospechoso. Servicios de emergencia trasladaron a la víctima a un hospital cercano, donde permanece bajo atención médica de alto riesgo.

Estado de salud: la Fiscalía desmiente su fallecimiento

Horas después del ataque, circularon reportes sobre la presunta muerte del abogado. Sin embargo, la Fiscalía capitalina emitió una comunicación oficial para aclarar que la víctima no ha fallecido. Informó que se encuentra en estado muy grave y está siendo intervenida quirúrgicamente por personal médico especializado.

La autoridad señaló que la información inicial difundida se basó en versiones preliminares y reiteró su compromiso de informar con base en reportes médicos confirmados. La Fiscalía continúa en seguimiento a su evolución clínica y ha reiterado que se investigarán con rigor las circunstancias de la agresión.

La FGJCDMX confirmó que David Cohen Sacal sigue con vida tras el ataque a las afueras de Ciudad Judicial. / Foto: FGJCDMX

Detención del presunto agresor e investigación en curso

El detenido fue identificado como Héctor “N”, quien en un inicio afirmó ser menor de edad. Tras su aseguramiento, autoridades confirmaron que tiene 18 años, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Homicidio.

Durante su detención, los agentes aseguraron un arma de fuego y una motocicleta sin placas, presuntamente vinculadas al ataque. La FGJCDMX abrió una carpeta de investigación para determinar si el ataque tuvo relación con la actividad profesional del abogado o si existen otras líneas posibles, como conflictos personales o amenazas previas.

Las autoridades analizan cámaras de videovigilancia y testimonios para establecer si hubo participación de otros individuos y confirmar si el ataque fue premeditado.

David Cohen Sacal permanece hospitalizado y su estado de salud es crítico. La investigación continuará hasta esclarecer los hechos y definir las responsabilidades legales correspondientes. Las autoridades informarán los avances conforme se confirme su evolución médica y el desarrollo de las diligencias ministeriales.

