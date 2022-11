Quien denuncie falta de democracia y se vaya de Morena, que le vaya bien: AMLO (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de noviembre. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró este lunes que quien apueste a la división al interior de Morena, denuncie falta de democracia y termine por dejar el movimiento, no tiene convicciones.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal afirmó que la gente que está convencida de la Cuarta Transformación no está por los candidatos, sino por el proyecto, por lo que llamó a la unidad de los aspirantes a sucederlo.

“Quien apuesta a la división, no tiene convicciones, o quien asuma una postura de que ‘no salí’ pero entonces utilizando cualquier argucia cualquier pretexto diga ‘no hay democracia en Morena, es lo mismo yo no puedo soportar eso’ y se va pues yo, conociendo a la gente, yo creo que la gente le diría ‘que te vaya bien’, porque la gente no está solo por los candidatos está por el proyecto y no está demás que se hable de este tema para que nadie se confunda.

“Por eso hay reglas claras, que es el pueblo el que decide. El que esté mejor posicionado, ese o esa compañera y es apoyarla y a esa y ese compañero que salga es al que voy a apoyar, no voy a irles a hacer campaña porque eso no me corresponde.

“Espero que los que no salgan actúen de manera responsable y que vayan adelante y que el que salga no piense que no va a necesitar a nadie porque les digo por experiencia que se requiere del apoyo de muchos”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.

Aunque no lo aludió por su nombre, el senador morenista Ricardo Monreal confirmó este fin de semana, en una gira por España, que se ha reunido con líderes partidistas de la oposición para buscar ser candidato presidencial hacia 2024.

El PRD, que dirige Jesús Zambrano, confirmó que el instituto político ha tenido acercamientos con el legislador para que asuma la precandidatura del partido rumbo a 2024.

De acuerdo con fuentes consultadas por El País, Monreal aceptaría la candidatura de la alianza Va por México, integrada por el PRI, PAN y PRD incluso Movimiento Ciudadano, se estos deciden apoyarlo de manera unánime.

Información de:https://www.forbes.com.mx/

