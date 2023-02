¿Queda fuera el capital poblano del Tren Transístmico? Jorge Marcelino Alejo (20:00 h)

Puebla de Zaragoza, 15 de febrero. Agenda Empresarial. Si el industrial de la Transformación Luis Espinosa Rueda ponderó el plan del Tren Transístmico, como el soporte de las próximas exportaciones de los estados del Sur y Sureste del país, desde ahora marca su historia.

Señalar que este tren – que en diciembre de este año inaugura primeras etapas- unirá a los Océanos del Pacífico y del Atlántico a través de una vía férrea de 200 kilómetros, es abrir un mar de oportunidades de negocios e inversiones para todo el mundo.

Por el eso presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en Puebla, le demandó a los Gobiernos Federal y Estatal, que el Tren Transístmico tenga prioridad para este 2023.

El punto es que ese anhelo exportador, ha sido un sueño prolongadamente acariciado por los industriales de varios estados, pero nunca se han concretado avances sustanciales que le dieran consistencia a la actividad exportadora de la transformación.

A finales del Siglo XX, recordamos dos acciones que se dieron en este entorno. A la insistencia empresarial, como respuesta del Gobierno se lanzó el Plan Puebla Panamá –PPP – en el que se juraba y perjuraba que desde Puebla hasta Panamá se crearía enorme infraestructura en comunicaciones, transportes, fábricas, hoteles, hospitales, carreteras, puentes, autopistas y una extensísima gama de Pymes en las prestación de servicios.

Nunca funcionó.

De hecho como no se encontró la “cuadratura del circulo”, el expresidente de México de triste recuerdo Vicente Fox Quezada, se atrevió a relanzarlo.

Peri todo fue inútil.

La otra acción y que ahora parece tener claridad en la respuesta. Es que los empresarios de los estados del Sur y Sureste del país, reñían con el Gobierno Federal para que les recortara Presupuestos Federales a los estados del norte del país, y se les aumentara a los estados del Sur. Pretextaban que también tenían derecho al progreso.

En este último punto es donde vemos respuestas, pues son enormes las cantidades de miles de millones de pesos que se le destinan al Sur y Sureste del país, incluso debemos destacar que el proyecto del Tren Maya involucra a cinco estados, porque tendrá 19 estaciones y 12 paradas.

El momento es decisivo. Se advierte difícil que se vuelvan a dar circunstancias similares en tantos años más, por lo tanto, el Gobierno Federal puede dar o no respuestas a la industria de la transformación, que anticipa oportunidades de negocios, pero el que no puede decir NO, es el Gobierno Estatal de dos años.

Algo deberá hacer por la planta productiva de la entidad, para que el capital poblano no quede fuera de los negocios que se vendrán del plan Tren Transístmico.

M E M O R A N D U M

CANDIDATOS

Ser recibidos en el Congreso, aún más, que se instaurara la Comisión Empresarial para Asuntos Legislativos y todavía ventanear como candidato a la Presidencia Municipal de Puebla al expresidente del Consejo Coordinador Empresarial Carlos Montiel Solana, fue un gesto de audacia porque antes de diciembre del 2022 esas reuniones eran impensables.

Sin embargo, como lo hacen en momentos en que los aspirantes morenistas a la gubernatura poblana el diputado federal Ignacio Mier y el senador Alejandro Armenta están irrefrenables en tu proselitisimo, no está lejana la idea de que se sientan invadidos por esa efervescencia y por ello le levantan la mano a Carlos Montiel.

Pero entonces Pepe Chedraui.

