Que venza la razón en debate de reforma electoral, no la agresión: Ricardo Monreal (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 14 de noviembre. Las expresiones ciudadanas que hoy se manifestaron nos deben llamar a la reflexión serena. A nadie deben extrañar ni menos ofender; es la democracia y es la libertad; es el México vivo”, dijo el senador Ricardo Monreal en un mensaje que compartió en redes sociales.

Además, en una videocolumna del viernes pasada, el coordinador parlamentario de Morena asentó que la libertad de opinión, de expresión, de imprenta y de manifestación, son garantías individuales consagradas en la parte dogmática de nuestra Constitución y “hay que respetarlas; no pasa nada.

Que se expresen, se manifiesten, cada uno con su razón y sus argumentos. No con insultos, no con diatriba. Que venza la razón, no la agresión”, afirmó el senador Ricardo Monreal Ávila.

El político zacatecano señaló que hay una gran discusión, polémica y confrontación con motivo de la Reforma Electoral planteada por el presidente López Obrador, en una Iniciativa cuyo orig es la Cámara de Diputados.

“Ahí está el debate y la discusión que seguramente en las próximas semanas va a generarse con pasión entre los integrantes de ese órgano legislativo”, subrayó.

Esta semana, expuso, concluye en una serie de contradicciones y polarización sobre el tema de la Reforma Electoral, entre quienes están en favor y entre quienes no lo están.

“Y concluye con una marcha (entre) quienes están protegiendo o defendiendo al INE, y quienes no están de acuerdo en su remoción o la desaparición, como algunos suelen decir, que no es exacta la connotación. Sin embargo, está la discusión y el debate”, enfatizó.

“Pero, la marcha convocada, me parece que es normal que se haga, quienes no coinciden con la Reforma”, asentó.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado recordó que él marchó en muchas ocasiones. “En mi vida pública como opositor, debo tener en mi haber más de 100 marchas en las que participé”.

“Y a pesar de que me descalificaban, o algunos medios me criticaban por asistir a ellas o por las causas que me motivaba asistir a ellas, casi todas acompañando al presidente López Obrador o a las causas que nuestro Movimiento sostenía y sostiene”, aseguró.

Por eso, el senador Monreal Ávila hizo un llamado a respetar las manifestaciones, porque establecidas y protegidas en la Constitución Política: “Hay que respetarlas; no pasa nada. Que se expresen, se manifiesten, me parece normal. Así es de que ánimo, cada uno con su razón y sus argumentos. No con insultos, no con diatriba. Que venza la razón, no la agresión”, sostuvo.

Información de:Unomasuno

