Qué triste situación vive Puebla por causa de impuestos: Jorge Marcelino Alejo (22:30 h)

– Dar alimento al hambriento origina impuesto del 6 al millar

Puebla de Zaragoza, 18 de abril. Veamos: El Gobierno del Estado aplica un impuesto del 6 al millar, al Banco de Alimentos Cáritas Puebla, reveló el Arzobispo de Puebla Víctor Sánchez Espinosa, a periodistas que visitaron a esta Institución de Beneficencia Privada.

Por supuesto que el pago del gravamen desalienta al Banco, pero no desiste en cumplir su cometido de paliar el hambre y la desnutrición en los pobres de 62 municipios de Puebla y 33 de Tlaxcala.

El impuesto duele, porque da la impresión de que se grava la caridad, el apoyar, cuando en otros países se les exenta el 100 % de impuestos a instituciones de esta índole, y además, sus Gobiernos, las apoyan para que sea mayor la ayuda a personas menos favorecidas.

Y por el otro lado se prolonga controversia por el desfalco que sufre el Erario Público poblano por 3,300 millones de pesos. 2,700 por evasión fiscal del extinto gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y 600 millones depositados al Banco Accendo en quiebra, por disposición del ex gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Tanto los millones que se pagaron por la evasión fiscal, como por el depósito al banco en quiebra, como el 6 al millar citado, son producto de impuestos que pagan los poblanos.

En el recorrido que realizamos al Banco de Alimentos, donde sorprende la labor de colaboradores y voluntarios en recibir y entregar miles de toneladas de productos perecederos y no perecederos, el Arzobispo recuerda que se atrevió a pedir la condonación del gravamen, al ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas. No hubo respuesta positiva, es más, sus funcionarios públicos le subrayaron que debían proceder con todo el peso del Estado en cobrar esa carga impositiva.

Pero el Banco de Alimentos Cáritas Puebla sigue con su labor, gracias a donaciones de empresarios y gente de negocios, centros comerciales, marcas de alto consumo, restaurantes y productores del campo que comparten hasta cosechas completas de verduras. Confían en que a través de este banco dependiente de la Arquidiócesis de Puebla, lo que comparten llegará a quien lo necesita.

Los gobernadores después de Moreno Valle Rosas, simplemente, continuaron la aplicación del impuesto.

Como ahora también, continúa la discusión entre políticos por la sangría a las finanzas públicas poblanas. En ella destaca la del senador Alejandro Armenta y la líder del Partido Acción Nacional Augusta Díaz de Rivera, donde el primero le exige denunciar a funcionarios panistas involucrados en el deterioro fiscal que deja en bancarrota a Puebla.

Pues que lio, qué problema con impuestos que pagan los poblanos; mientras gobernantes y políticos discuten el quebranto fiscal por 3,300 millones de pesos, a la Fundación Banco de Alimentos Caritas Puebla, por hacer la caridad y dar de comer a familias necesitadas, le aplican el impuesto del 6 al millar.

M E M O R A N D U M

ENCARECIMIENTO

Complicada tarea le espera a Gustavo Vargas Constantini como presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción –CMIC Puebla- con la reforma del presidente AMLO que pretende modificar 23 leyes en materia administrativa.

Entre las afectaciones al sector constructor, se incluye encarecer costos de proyectos, impactar la certeza jurídica de inversionistas que pondría en riesgo la inversión generadora de empleo, y lo peor, vendrían trabas para crear infraestructura que genere crecimiento económico.

Tan bien que iba limar asperezas entre IP y gobierno.

550 MDP

Enhorabuena por la inversión de 550 millones de pesos, que realizará en este 2023 Granjas Carrol de México, en su proyecto de potabilización de su planta tratadora de aguas residuales. El líquido se reutilizará en su procesadora de carne de cerdo.

Ahí está su compromiso social porque trae aparejada la creación de empleo.

