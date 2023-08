Que siempre ‘no se marchó’, José Luis Perales desmiente su muerte: ‘Estoy más vivo que nunca’ (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 7 de agosto. Este lunes, mientras el cantautor español José Luis Perales, intérprete de ‘Un velero llamado Libertad’, cenaba en un restaurante con su hijo Pablo, encontraron de ‘postre’ que los medios de comunicación alrededor del mundo lo estaban dando por muerto, Wikipedia actualizó la fecha de su fallecimiento y era tendencia en Twitter.

Diversos portales mexicanos y medios televisivos como Foro TV, El Heraldo y Joaquín López Dóriga, además de otros sitios de América Latina, lanzaron como noticia de último momento la supuesta muerte del músico, aunque no estaba claro de dónde surgió la información, incluso se divulgó que había por un infarto.

Algunos sitios informaron erróneamente de la muerte de José Luis Perales. (Foto: Captura de pantalla de Wikipedia)

Poco después, a través de Facebook y Twitter, el sorprendido cantante publicó un video con el mensaje: “¡Ante los rumores… os mandamos un saludo enorme desde Londres!”.

En el clip, Perales se observa alegre y con buen semblante: “Os hablo desde Londres, un sitio maravilloso, precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer, ya estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien de muy mala idea ha dicho que me he muerto, la verdad es que estoy más vivo que nunca, mañana nos vamos a estar viendo en España… abrazo muy fuerte. Gracias a todos los que han intentado ver si era verdad esta cosa… Que estamos muy bien, se acabó”.

¿Quién es José Luis Perales?

José Luis Perales es uno de los compositores más exitosos de música en castellano en los últimos 50 años, famoso por canciones melódicas como ‘Y cómo es él’, ‘Que canten los niños’ o ‘Y tú te vas’.

El músico nació en Castejón, España el 18 de enero de 1945, según contó en una ocasión a EFE, él no quería ser cantante, sino compositor, pero le insistieron en que interpretara temas y a su parecer salió bien.

Perales ha escrito éxitos para Raphael, Miguel Bosé y Julio Iglesias; temas como ‘Un velero llamado libertad’, une a generaciones, pues se volvió viral en redes sociales como Tik Tok, además de que sus letras se corean con frases que quedaron para la memoria como “Y se marchó, a su barco le llamó Libertad”.

Muchas de sus canciones, si no es que casi todas, las ha compuesto en su casa de campo en La Alcarria, “recuerdo mi café, mi chimenea, los perros a mi lado, la lluvia, el otoño y la felicidad de las musas que se peleaban por decirme cosas”, dijo a EFE en 2021.

Hace dos años, a sus 76, el compositor anunció su despedida de los escenarios, más no su retiro, porque quería dedicarse a su huerto y estar con sus nietos y sus hijos, además, a la escritura de novelas y más canciones.

