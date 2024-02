¿Qué sanción enfrentaría AMLO en EE. UU. por filtrar datos de la periodista de The New York Times? (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de febrero. Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartiera el número privado de Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía de The New York Times (NYT), asegurando que esto no la vulneraba ni ponía en peligro, y de sugerir que “cambiara de teléfono” si se sentía afectada, el mandatario podría tener repercusiones legales en Estados Unidos (EE. UU.).

Es crucial examinar las posibles sanciones que podría enfrentar el mandatario mexicano en el país norteamericano, si la periodista del medio neoyorkino decide emprender acciones legales por la filtración de sus datos personales.

Leyes que protegen a los periodistas en Estados Unidos

En EE. UU., existen diversas reformas destinadas a proteger a los periodistas; entre ellas se encuentran la Ley de Protección de Privacidad de los Periodistas (Journalist Protection Act), que defiende a los comunicadores de tener que revelar sus fuentes confidenciales en un tribunal; la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act), que permite a los periodistas solicitar información del gobierno federal; y la Ley de Escudo (Shield Law), que protege a los periodistas de tener que revelar sus notas o grabaciones en un tribunal.

Aunque no existe una ley específica que indique sanciones o multas por la filtración de datos personales de periodistas, la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas (Electronic Communications Privacy Act- ECPA) prohíbe la interceptación no autorizada de comunicaciones electrónicas. En caso de que se filtre información de periodistas de manera ilegal, podrían aplicarse sanciones significativas, incluyendo multas y penas de prisión.

Adicionalmente, la Ley de Derechos Civiles de 1871 (42 U.S.C. § 1983) permite que todas las personas, incluyendo periodistas, presenten demandas por violaciones de derechos civiles, incluida la violación de la privacidad, con sanciones que pueden incluir daños y perjuicios.

Multas y sanciones por filtrar datos personales en Estados Unidos

La Ley de Notificación y Protección de Información Personal del Consumidor (Notification and Federal Employee Antidiscrimination and Retaliation Act– NOTICE Act) establece requisitos de notificación en caso de violaciones de seguridad de datos. Aunque no impone sanciones directas, la falta de cumplimiento puede resultar en acciones por parte de las autoridades federales y estatales estadounidenses.

Las multas derivadas de estas leyes pueden ascender a miles o incluso millones de dólares, dependiendo de la cantidad de datos filtrados y el daño causado.

En algunos casos, la filtración de datos de periodistas puede ser considerada como un delito grave que conlleva una pena de prisión máxima o simplemente resultar en demandas por daños y perjuicios. El desenlace de este incidente dependerá de la decisión de Natalie Kitroeff y de las acciones legales que decida emprender o no en contra del presidente López Obrador.

