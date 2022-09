!Qué pena! Pide licencia diputada del PRI que propuso extender presencia militar en las calles (18:30 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de septiembre. La diputada priista Yolanda de la Torre, quien presentó la iniciativa para extender hasta 2028 la presencia militar en las calles, solicitó licencia para dejar su curul a partir del lunes 26 de septiembre y por tiempo indefinido, con el fin de asumir un cargo público en el estado de Durango.

Interrogada sobre la autoría de la polémica iniciativa de reforma constitucional para prorrogar la participación de las fuerzas armadas en seguridad pública, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “volverá a presentar” la propuesta, la legisladora respondió:

“Yo no conozco al señor Presidente, nunca lo he visto, nunca lo he visto”.

—Pero él (López Obrador) lo hace ver como una imposición al PRI— se le insistió.

“No, yo creo que no fue así, lo están tomando, porque luego la república de Twitter comunica distinto, pero yo creo si ven las imágenes, pues él dice “volveré”, pero no quiere decir que él la haya enviado. Es en un contexto distinto, yo creo que el contexto importa e importa mucho, yo soy respetuosa, ni siquiera lo conozco, nunca lo he conocido, ojalá algún día lo conozca”.

