¿Qué pasó presidente?: AMLO reclama a Biden recibir a Zelenski en “América” (11:05 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de diciembre. AMLO le reclamó al mandatario de EU, Joe Biden que al recibir a su homólogo de Ucrania, Volodmir Zelenski en la Casa Blanca le dijera “Bienvenido a América”.

Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) señaló que no le gustó “el modito” de la bienvenida, luego de que en conversaciones que han sostenido, Biden quien le ha dicho que la relación entre ambas naciones es con un pie de igualdad:

“Ayer mismo, mi presidente que lo estimo, de Estados Unidos (…) pone en su Twitter ‘Bienvenido a América’ ¿qué pasó presidente Biden? con todo respeto. América somos todos”.

Y subrayó que aún es un constante que cuando se habla de “América” en otras partes del mundo se refieren a EU pero:

“América es el Perú, es Guatemala, y es Belice y es México y yo no digo que no se le dé la bienvenida a un presidente, lo que no me gusta es el ‘modito’ ¿cómo bienvenido a América?”.

Por lo que López Obrador pidió que se comience a cambiar esa forma de expresarse, pues debería decirse “bienvenido a Estados Unidos”.

