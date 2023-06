“Que mi muerte no sea en vano” Esto dice la carta póstuma de Hipólito Mora (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 30 de junio. Después de que se reportara la muerte de Hipólito Mora, colaboradores dieron lectura a su carta póstuma; esto es lo que dice.

Un día después de que se reportara la muerte de Hipólito Mora quien era líder creado de las autodefensas en la región de Michoacán, sus colaboradores dieron lectura a la carta póstuma que dejó tras el último atentado que sufrió durante el pasado mes de marzo.

Las personas cercanas a Mora fueron quienes leyeron este escrito ante los medios de comunicación.

Esta carta decía lo siguiente:

“Que mi muerte no sea en vano, lo dije en muchas ocasiones, sabía que este día llegaría, lo dije me voy a morir peleando, solo quiero que mi muerte no sea en vano, que los michoacanos que todos presumimos bravura, seamos valientes una vez y acabemos con este mal que nos tiene en el suelo”, se leyó.

Asimismo Mora quiere que los policías vean que tienen la fuerza para acabar con eso y que el gobierno se fije en los ciudadanos antes que en sus campañas o bolsillos:

“Yo nunca acepté sobornos ni intimidaciones, luché sin recibir nada a cambio más que el cariño de la gente, los que no me querían eran los chicos malos. Yo estaré con mi hijo Manolo y le diré a la muerte donde estabas porque me huías tanto”, continuaron.

Por otra parte pidió que sus amigos, familia, amigos y fieles seguidores hagan lo que tengan que hacer para que su lucha continúe:

“Aquí y en el otro mundo soy y seguiré siendo Hipólito Mora Chávez”, concluyeron.

24 Horas