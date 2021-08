“Que lo metan a la cárcel”, dice madre de menor presuntamente abusado por diputado Huerta (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de agosto. Familiares de uno de los menores presuntamente abusados por el diputado Saúl Huerta exigieron este jueves a la Cámara de Diputados que el próximo lunes aprueben el desafuero del legislador y así puedan conseguir justicia en el caso.

”No se ha visto nada, no le han quitado el fuero. (Pedimos) que le quiten el fuero, que haya justicia y lo metan a la cárcel”, dijo en conferencia de prensa María Guadalupe Lezama, madre de uno de los menores afectados.

Acusó que ha recibido amenazas por exigir justicia por los abusos que, aseguró, fueron cometidos contra su hijo.

”A pesar de eso, seguimos de pie y alzando la voz para que se haga justicia”, dijo.

Huerta, quien se encuentra suspendido temporalmente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), cuenta con dos denuncias por abuso sexual.

La primera, por parte de un adolescente de 15 años, quien aseguró que fue abusado al interior de un hotel en la Ciudad de México; y la segunda, por un adolescente residente de Puebla, estado que el diputado representa en la Cámara Baja.

Ante ambas acusaciones, el diputado ha dicho que todo se trata de “una infamia y una calumnia que se genera desde la mafia del poder” en su contra.

De acuerdo con información de medios locales, la mañana de este jueves Huerta acudió a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México para revisar su carpeta de investigación sobre el caso.

El legislador acudió a la Fiscalía acompañado de sus abogados para verificar los datos de prueba en su contra y, debido a su fuero constitucional, no pudo ser detenido pese a las denuncias en su contra.

El caso también ha sido criticado por la Fiscalía de la Ciudad de México, pues la semana pasada, Ernestina Godoy, titular de la dependencia, expresó su rechazo de que se excluyera del periodo extraordinario de sesiones el análisis y votación sobre el desafuero de Huerta.

Apuran desafuero y presionan al Congreso

El nuevo abogado de la familia del joven violado por el diputado federal de Morena, Saúl Huerta, y un grupo de diputados federales morenistas demandaron al Congreso a actuar “con ética y responsabilidad”, a “no poner pretextos, no retrasar, no evadir más y a no obstaculizar” la convocatoria a un periodo extraordinario para el desafuero del legislador.

El abogado Teófilo Benítez reclamó que, más allá de votos y trámites, para los diputados y senadores de todos los partidos “debe ser una cuestión de valores, de moral, de ética”.

“No podemos ser inhumanos a esta situación, tenemos que tomar esa decisión correcta y que no se trata de cuestión científica, sino honorífica, de valores. Se supone que la Cámara está para salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos y en específico los de una familia integral y que no estén haciendo esas cosas en lo oscurito”, recriminó.

El diputado Huerta “es un sinvergüenza y aprovecha si fuero para violar la ley”.

Anunció que presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) “para que se vea el mal actuar de la Cámara (…) ¿Qué pasaría si fuera el hijo de uno de ellos?”

Por su parte, en una carta un grupo de diputados federales de Morena demandó a sus compañeros de la Cámara baja y a los senadores, así como a los integrantes de la Comisión Permanente a no “entorpecer estos procesos, con mañas y artimañas al estilo de la politiquería, para proteger intereses personales y de grupo, que ofenden a los mexicanos que reclaman de nosotros un actuar digno y congruente”.

Reclamaron que “el fuero que se otorga constitucionalmente a las y los legisladores es con el objeto de salvaguardar la libertad de expresión manifestada en el desempeño de sus cargos, no como privilegio personal. El fuero constitucional no representa un privilegio ni mucho menos es sinónimo de impunidad”.

Sobre el caso del fiscal de Morelos -también en desacuerdos para su procesamiento- señalaron que “es de suma importancia definir si, como servidor público encargado de la procuración de justicia, goza de fuero constitucional o no, pues en su función tampoco puede extralimitarse ni actuar bajo un manto de protección distinto a la de cualquier funcionario”.

“Estamos en desacuerdo con la justicia selectiva fomentada por un puñado de legisladores irresponsables -de todos los partidos-, a quienes los exhortamos a quitarse la máscara para que la gente les identifique como lo que son, cómplices de la impunidad y la corrupción”, expusieron.

Indicaron que “será en la sesión presencial de la Comisión Permanente, que se prevé para este 9 de agosto, donde se discuta la iniciativa anteriormente mencionada, y será allí donde quienes formamos parte de esta Comisión, tendremos una cita con la justicia, y se verán obligados a evidenciarse quienes están del lado de la impunidad y la corrupción”.

Reclamaron que “hemos sido testigos de los pseudo argumentos propios y extraños para entorpecer estos procesos”.

Con información de EFE y Víctor Chávez

