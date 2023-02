Que la extradición de Zerón “va muy bien”, asegura Encinas (19:28 h)

Oaxaca de Juárez, 22 de febrero. El proceso de extradición para que Israel envíe a México a Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, para ser juzgado por supuestos actos de tortura y otros delitos cometidos en el Caso Ayotzinapa, “va muy bien”, afirmó el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.

En contraste con la nota del diario estadunidense The New York Times, la cual señala que Tomás Zerón “probablemente no sea extraditado por Israel”, donde reside desde 2019, el funcionario mexicano sostuvo esa información “es infundada”.

Incluso, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración adelantó que en marzo de 2023 Rosendo Gómez Piedra, titular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, viajará a Tel Aviv para “una reunión muy importante” con representantes del poder judicial de Israel para abordar el tema.

Compartir