Qué inocente es mi país…a la dictadura le llama transformación: Alfredo Brena (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de octubre. Mi país es un país que a su canto de jilguero, cambiaron los curanderos por un silbo de perdiz. Sin embargo, mi país sigue pensando entre tanto que no ha cambiado su canto, solamente su matiz. ¡Qué inocente es mi país!

¿Inocencia o conformismo a ultranza? Qué es realmente lo que está sucediendo con nuestro querido México. Porque curiosamente, desde el momento del Golpe de Estado, que fué cuando Guadalupe Taddei, la presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), le otorgó, anticonstitucionalmente, la mayoría calificada en la Cámara de diputados, al partido Morena y sus aliados. A partir de ahí, los partidos políticos de oposición, en vez de ponerse en pié de guerra y lanzarse a la lucha, simplemente dijeron: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no lo va a dejar pasar. ¿Inocencia o conformismo a ultranza?

Indudablemente que el TEPJF, ya cooptado por el entonces presidente López Obrador; ratificó esa mayoría calificada, que anticonstitucionalmente, le había otorgado la presidente del INE. Y se consumó el Golpe de Estado.

Curiosamente, cuando con métodos gansteriles, Morena y sus aliados, se apoderaron de la Cámara de Senadores, entonces surgieron gritos estridentes, llamando traidores a los senadores de la oposición que sucumbieron ante la extorsión. Pero, curiosamente, nunca he oído, que se les llame traidores a los que ejecutaron realmente el Golpe de Estado, y que fueron los del INE y los del TEPJF. ¿Inocencia o conformismo?

Posteriormente, cuando la dictadura se apropió del Poder Judicial, que por cierto, se fajó hasta donde pudo. Entonces también se escucharon esos estridentes gritos de ¡traidores! para los ministros golpistas y cuatroteros. Pero, nunca he oído que se les llame traidores a los del INE, ni a los del TEPJF, Que son los ejecutores del Golpe de Estado. ¡Qué inocente es mi país!

La dictadura se ha ido afianzando, con todo el conformismo de la oposición. La suerte ya está echada. Aunque la oposición insista en que la dictadura debería conducirse con apego a la democracia y a la Constitución.

Desde el momento en que, al tener la mayoría calificada en las 2 Cámaras, y el control absoluto del Poder judicial, la dictadura puede hacer lo que quiera. Eso es una dictadura y lo demás, simplemente son buenas intenciones. Para que un enfermo se recupere, lo primero es que acepte que está enfermo.

La realidad de la dictadura, es que no se le puede ganar bajo ninguna circunstancia, porque en una dictadura como la que tenemos, y esto ya lo vivimos en carne propia, se puede hacer un fraude monumental, y ya no hay dónde quejarse. El órgano electoral está sometido. Es más, todos los órganos autónomos están destruidos.

Y entonces surge la inevitable pregunta ¿Cómo se le va a poder ganar a la dictadura en las próximas elecciones?… y la respuesta es: ¡a la dictadura no se le gana ninguna elección! Basta de inocencia.

Seamos realistas, la reforma electoral del próximo año, va a dejar a la oposición en un auténtico estado de indefensión y en un papel meramente testimonial. Este es el propósito de la dictadura, para poder decir internacionalmente, que no somos una dictadura porque tenemos elecciones y una oposición al régimen.

Pero la realidad es bastante cruel, porque el papel de la oposición, a partir del Golpe de Estado, ha sido el desgarrase las vestiduras en las Cámaras, ante la serie de actos incongruentes y anticonstitucionales de la 4T. Pero, diputados y senadores han sido encapaces de salir, con sus partidos políticos correspondientes, a hacer trabajo de campo con el pueblo para buscar el voto. Todo desde la comodidad de su curul.

Existen en este momento, varios partidos políticos nacionales en formación, pretendiendo conseguir el registro para la elección 2027. Donde destacan, Somos México de Guadalupe Acosta Naranjo y México Nuevo de Ulises Ruiz. La pregunta sería: ¿Hasta dónde los va a dejar llegar la 4T? No muy lejos, indudablemente. Es más, es muy posible que les otorguen el registro, pero, para desaparecerlos en la elección del 2027.

Esta es la realidad, aunque mi pueblo siga pensando entretanto que no ha cambiado su canto, solamente su matiz. Y aunque la presidente Claudia diga en sus permanentes mítines políticos-electorales, que “Somos el país más democrático del mundo”. La realidad es que nos cambiaron una democracia por una dictadura.

¡Suerte! y hasta los próximos Lunes y Jueves De Análisis Político

09 octubre 2025

