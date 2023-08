¿Qué hacer si envenenaron a mi perro? (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de agosto. Los perros por instinto son curiosos y muy traviesos, y a veces no miden el peligro al querer morder o comer cosas que les pueden afectar, así que si crees que tu canino ha comido algo que no le hará bien e incluso que alguien le proporcionó algo tóxico, te decimos lo que debes de hacer si envenenaron a tu perro de acuerdo a los especialistas de American Kennel Club y RSPCA, por sus siglas Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals .

Si crees que tu perro ha sido envenenado, lo primero que debes hacer es no querer automedicarlo con remedios caseros, ni darle medicamentos, a menos de que tu veterinario de cabecera te lo indique.

¿Qué hacer si envenenaron a mi perro? responden expertos

RSPCA, dice en su artículo “envenenamiento en perros” que lo primero es mantener la calma, aunque se sabe que es desesperante, debe de respirar para poder ayudar a su peludito.

Ponerse en contacto con su veterinario ayudará a que la guíe, ya sea por llamada o llevando de inmediato al perro; lo que se recomienda es que si puede llevarlo, guarde muestra en caso de que quedara rastros del veneno, así sabrán como contrarestarlo. Siga cada una de las instrucciones que le proporcione el especialista.

Cómo ayudar a tu perro envenenado en lo que recibes una respuesta del veterinario