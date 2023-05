¿Qué es obradorizar al Poder Judicial?: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de mayo. La última barbaridad que escuchamos en la tribuna de la Comisión Permanente, el miércoles pasado, la dijo el diputado morenista, Alejandro Gomez Robles. “Vamos a obradorizar al Poder Judicial”, aseguró.

Palabras que pesan porque revelan, como en una radiografía, el objetivo de la campaña del Presidente López Obrador en contra de jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia.

“Obradorizar” el Poder Judicial quiere decir erradicar su autonomía para ponerlo al servicio de las causas del presidente; pauperizar la impartición de justicia y debilitar a la SCJN, último reducto de la división de poderes, bajo pretexto de que los juzgadores viven en el privilegio.

“Obradorizar” es declarar constitucionales reformas que violan la Carta Magna: el Plan B electoral; la reforma para que la Sedena controle la Guardia Nacional; el decreto que declara de “seguridad nacional” las obras prioritarias del gobierno, lo que impide conocer contratos costos, plazos, adquisiciones.

La propuesta de elegir a los ministros es parte de esa estrategia para “obradorizar” a la Suprema Corte de Justicia y que lleguen al pleno del máximo tribunal personas subordinadas al poder.

Ora sí que, como bien dijo el senador del PAN, Julen Remetería: ¡No me chingen!

***

El Poder Judicial otra vez fue blanco de ataques en la mañanera. “Yo sostengo que está podrido, echado a perder”, dijo el mandatario.

Y se quejó amargamente de las declaraciones de Norma Piña, ministra presidenta de la SCJN y villana favorita del momento, en el sentido de que los jueces son “autónomos.”

“Los empoderó con ese argumento. Y sí, desde luego que un juez tiene que actuar con autonomía, pero con apego a la ley. Fue a darles manga ancha”, consideró.

***

Estoy de acuerdo con el senador plural, Germán Martínez: el requisito de recabar un millón de firmas para aspirar a ser candidato presidencial de la oposición, propuesto por Marko Cortés, jefe de Acción Nacional, es cupular y excluyente.

También coincido con lo que le dijo ayer a Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula: La propuesta “prostituye” a los aspirantes a la presidencia de la República, al llevarlos a “comprar” las rúbricas para asegurarse el registro.

El requisito no le gusta ni a Santiago Creel, el supuesto beneficiario del requisito, remató el también ex presidente del PAN.

El propio Creel le dio la razón a Germán en un mensaje sobre el método para elegir al candidato presidencial de la oposición que pronunció en Chihuahua: “Cómo quieran quiero yo, con firmas o sin firmas, con voto electrónico ó sin él; con encuestas o sin ellas”.

Dijo también que quiere, debe y puede encabezar a la oposición en México “para sacar a estos desgraciados que han querido y han destruido a mi país.”

***

Hay noticias en la trinchera de Morena. Claudia Sheinbaum, favorita del presidente para su sucesión en 2024, aseguró que va a aceptar el resultado de la encuesta interna de Morena para elegir al candidato presidencial del oficialismo.

“Lo he dicho varias veces, no tengan la menor duda, yo jamás voy a traicionar por lo que siempre he luchado, por la democracia, por la transparencia y por la justicia social”, declaró la jefa de gobierno de la CDMX.

¿Sabrá ya por dónde va el gran elector ? es pregunta.

***

La coalición Juntos Haremos Historia no vive su mejor etapa. La negativa del PT y el PVEM a declinar en Coahuila a favor del candidato de Morena, Armando Guadiana, abona la posibilidad de que los tres partidos vayan separados en las elecciones del 2024.

Las rémoras de Morena se han mantenido en la negativa de pedir a sus candidatos declinar, a pesar de llamados y anzuelos que les tira Mario Delgado, presidente del guinda.

Eso tiene de mal humor al presidente. En la mañanera de ayer le mandó un rudo mensaje a Ricardo Mejía Berdeja, otrora subsecretario de Seguridad Pública, hoy candidato del PT a gobernador de esa entidad.

Dijo: “yo no tengo relación con Ricardo Mejía. Aquí estaba con nosotros y se fue sin decir adiós y no quiero, creo que eso lo puedo decir sin que me vaya a afectar, no quiero que se use mi nombre, porque no tengo relación con él, así de claro.”

El senador Ricardo Monreal, una de las corcholatas de Morena para el 24, está convencido de que el duro mensaje de AMLO no sólo es sólo para Mejía Berdeja, sino para el PT y el Verde.

“El presidente no está de acuerdo con la división que se presentó en Coahuila, donde los tres candidatos de la coalición (Morena, Verde y PT) llevan cada uno su propio candidato. Eso, obviamente, debilita el movimiento”, subrayó.

Ese error político del Verde y el PT; dividió en Coahuila al Movimiento y así “no hay posibilidades de ganar”, admitió Monreal.

FIN.

