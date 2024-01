¿Qué es la enfermedad del ciervo zombi y cómo puede afectar a los humanos? (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de enero. En los últimos meses, esta apocalíptica enfermedad ha dado mucho de que hablar, pues este virus no tiene tratamientos ni vacunas e incluso puede contagiarse después de que el animal portador este muerto, lo que pone en peligro a los humanos; te explicamos qué es, cómo se contagia y cuál es el riesgo.

Más de 400 caos de esta apocalíptica enfermedad

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades o Centers for Disease Control (CDC) de Estados Unidos, detectó 441 casos de la enfermedad del ciervo zombi en animales que se encuentran en libertad dentro de 31 estados del país norteamericano durante noviembre de 2023, lo que aumenta el riesgo de contagio para los humanos.

Esta terrible enfermedad también se ha detectado en otras zonas de Norteamérica, además de Estados Unidos, como Canadá, Noruega y en Asia, específicamente en Corea del Sur.

¿Qué es y de dónde viene este virus?

De acuerdo con los CDC, la enfermedad del ciervo zombi o caquexia crónica, es una enfermedad progresiva y mortal que afecta al cerebro, la médula espinal y muchos otros tejidos de animales como ciervos, alces y alces de granja y en libertad; este virus pertenece a una familia de padecimientos priónicos o Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EET).

Otros ejemplos de EET son la encefalopatía espongiforme bovina en el ganado vacuno, la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob, la enfermedad de Creutzfeldt-Jacob mejor conocida como la enfermedad de ‘las vacas locas’ en las personas; la mayoría de las veces por el consumo de carne de estos animales.

¿Por qué es un riesgo para los humanos?

Por lo que se cree que esta infección está causada por proteínas anormales llamadas priones, que se cree que causan daños a otras proteínas priónicas normales que pueden encontrarse en tejidos de todo el cuerpo, pero con mayor frecuencia en el cerebro y la médula espinal, lo que provoca daños cerebrales y el desarrollo de enfermedades priónicas, por lo que se recomienda a las personas no comer carne de los animales mencionados.

Aunque hasta el momento no se han registrado casos de la enfermedad del ciervo zombi en personas, no se descartan las posibilidades, ya que algunos estudios sugieren que la caquexia crónica supone un riesgo para los humanos, por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó desde 1997 evitar que los agentes de todas las enfermedades priónicas conocidas entren en la cadena alimentaria humana. No tiene tratamientos ni vacunas.

¿Cómo se contagia la enfermedad del ciervo zombi?

Según los CDC, las proteínas de la caquexia crónica (priones) se propagan entre animales a través de fluidos corporales como heces, saliva, sangre u orina, ya sea por contacto directo o indirectamente a través de la contaminación ambiental del suelo, los alimentos o el agua.

Una vez que se tuvo contacto, la proteína de la caquexia crónica se vuelve automáticamente contagiosa en las poblaciones de ciervos y alces y puede propagarse rápidamente, por lo que pueden permanecer en el medio ambiente durante mucho tiempo, ocasionando que otros animales se contagien, incluso después de que los infectados hayan muerto.

Publimetro

