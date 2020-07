¿Qué efecto tiene la vacunación antigripal en pacientes con diabetes? (19:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de julio. En los últimos años se ha hecho cada vez más evidente que la respuesta inflamatoria abrupta asociada a la infección aguda puede desencadenar eventos isquémicos como el infarto agudo de miocardio (IAM) o el accidente cerebrovascular.

Estudios recientes han vinculado la infección por gripe con un mayor riesgo de IAM y de derrame cerebral, y dado que los pacientes con diabetes tienen mayor probabilidad de padecer estas peligrosas afecciones y son más vulnerables a la infección por gripe, pueden correr un alto riesgo de sufrir episodios isquémicos.

Asociación evaluada

En la actualidad, sobre los estándares de atención médica se recomienda la vacunación contra la gripe a todos los pacientes con diabetes. Sin embargo, esta exhortación se hace con un bajo nivel de evidencia.

Esto se debe a que no existen ensayos controlados aleatorios que evalúen el efecto de la vacunación antigripal en pacientes con diabetes, y se sabe muy poco sobre el efecto de esta inoculación en la mortalidad cardiovascular en estos pacientes.

Por lo tanto, no está claro si la vacunación antigripal puede prevenir la mortalidad cardiovascular en pacientes con diabetes. En este contexto, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Copenhague en Dinamarca evaluó la asociación entre la vacunación antigripal y la mortalidad, incluida la mortalidad cardiovascular, en pacientes diabéticos.

Los resultados de la investigación mostraron que la vacuna contra la gripe puede reducir la mortalidad cardiovascular en adultos con diabetes.

Efecto beneficioso

Para llegar a esta conclusión, el equipo de investigación examinó datos del registro nacional para identificar 241.551 pacientes con diabetes (definido como el uso de medicamentos para reducir la glucosa) durante nueve temporadas consecutivas de influenza (2007 a 2016). Los resultados cardiovasculares se midieron del 1 de diciembre al 1 de abril del año siguiente.

Los investigadores encontraron que la cobertura de la vacuna durante las temporadas de estudio oscilaba entre 24 y 36 por ciento. Durante el seguimiento, 8.207 (3,4 %) de los pacientes fallecieron por todas las causas, incluidos 4.127 (1,7 %) por causas cardiovasculares y 1.439 (0,6 %) por infarto agudo de miocardio o accidente cerebrovascular.

Luego de analizar esto datos, el equipo encontró que la vacunación antigripal se asoció significativamente con la reducción de los riesgos de muerte por todas las causas, muerte cardiovascular y muerte por IAM o accidente cerebrovascular. La vacunación también se asoció con un menor riesgo de ser ingresado en el hospital con complicaciones agudas asociadas con la diabetes, como cetoacidosis diabética, hipoglucemia o coma.

Sobre la base de estos resultados, el doctor Daniel Modin, catedrático en el Departamento de Cardiología de la Universidad de Copenhague y autor principal del principal de estudio, comentó:

“Los hallazgos de nuestra investigación se suman al creciente cuerpo de evidencia que sugiere los efectos beneficiosos de la vacunación contra la influenza en pacientes con diabetes”.

