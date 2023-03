Que dice el IEEPO que no hay razón más movilizaciones de normalistas en Oaxaca (23:35 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de marzo. Esta noche, el gobierno de Salomón Jara difundió un boletín de prensa en donde fija postura sobre las manifestaciones de los normalistas en la capital oaxaqueña y señala que no hay razón para movilizaciones y protestas.

A continuación el comunicado:

Desde el pasado 13 de febrero, el Gobierno del Estado a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), manifestó públicamente su voluntad de construir una solución integral a los planteamientos de los normalistas conjuntamente con la dirigencia de la Sección 22.

En este contexto se están abordando los diversos temas de carácter educativo con la representación legal de la gremial, toda vez que ya cuenta con su Toma de Nota y se firmó el acta de instalación de la Comisión Tripartita, el pasado 22 de febrero de este año, de tal forma que se están atendiendo los asuntos de máxima prioridad para garantizar la atención de las niñas, niños y jóvenes de Oaxaca.

Debe quedar claro que el tema del proceso de Admisión en Educación Básica está regulado por las disposiciones, criterios e indicadores establecidas por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm) para todo el país, sólo cubriendo esta normativa se podrá garantizar, no solamente la contratación de los 822 egresados de la generación 2018-2022, también los que quedaron rezagados desde el año 2015 y además, resolver en definitiva el caso de los 607 normalistas, que negociaron su admisión en el ciclo escolar anterior 2021-2022 y que fueron sujetos sólo de un contrato temporal.

Es importante destacar que esta gestión integral e histórica del gobernador ante la Secretaría de Educación Pública Federal, dará certeza laboral a toda la comunidad normalista y se cumplirá con el pago puntual de sus salarios. La ruta está trazada.

Como lo dio a conocer el Gobernador del Estado de Oaxaca Salomón Jara Cruz, si bien la solución definitiva a esta demanda está en el ámbito de competencia de la Federación, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, se ha dedicado con responsabilidad y transparencia, a publicar la vacancia, que es parte del techo financiero de la entidad y equivale en estos momentos a 1001 plazas presupuestales, lo que permitirá una solución de fondo al asunto de la demanda de contratación de los normalistas y la falta de maestros en las comunidades.

Reafirmamos nuestra vocación de actuar con transparencia, combate a la corrupción y de cara a la sociedad oaxaqueña. No habrá venta de plazas y el proceso de solución integral a este asunto, se construirá con la participación de la dirigencia de la Sección 22 del SNTE. A la hora en que se decida, estamos dispuestos a iniciar el diálogo, es el momento de hacerlo. Está expresada públicamente nuestra voluntad de diálogo. Ya no hay razón alguna para continuar con las protestas, ni seguir en constantes movilizaciones, con las cuales no estamos de acuerdo, pero hemos sido respetuosos de la libre manifestación.

Confiamos en la capacidad de todos los actores de este conflicto, para construir una solución de fondo que garantice la atención de las niñas, niños y jóvenes, con el propósito de transformar la educación de Oaxaca.

