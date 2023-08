¿Qué aerolíneas aceptan perritos de apoyo emocional? (21:30 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de agosto. Viajar puede ser emocionante, pero también puede generar ansiedad.

Para muchas personas, especialmente aquellas que enfrentan desafíos emocionales, tener a su perrito de apoyo emocional a su lado puede marcar una gran diferencia en su bienestar durante el viaje.

Afortunadamente, varias aerolíneas en México comprenden la importancia de estos compañeros peludos y permiten que los perritos de apoyo emocional viajen junto a sus dueños.

Aquí te presentamos algunas de las aerolíneas que ofrecen esta opción y cómo puedes realizar el trámite.

Aeroméxico:

Una de las aerolíneas más grandes de México, Aeroméxico, permite el transporte de perritos de apoyo emocional en la cabina del avión sin costo adicional.

Debes notificar a la aerolínea con al menos 48 horas de anticipación y presentar un certificado médico que acredite la necesidad del perrito de apoyo emocional.

También se requiere una carta emitida por un profesional de la salud mental. Además, el perrito debe viajar en un contenedor adecuado y permanecer en el suelo durante el vuelo.

Volaris:

Volaris también permite el transporte de perritos de apoyo emocional en la cabina sin costo adicional. Debes notificar a la aerolínea al realizar tu reservación y presentar la documentación necesaria, que incluye una carta de un profesional de la salud mental que certifique la necesidad del perrito de apoyo emocional.

Además, el perrito debe viajar en un contenedor aprobado.

Viva Aerobus

De acuerdo con su sitio, todos los animales que viajen con Viva Aerobus, independientemente si son de apoyo emocional, de servicio o mascotas, deben:

Firmar carta responsiva

Presentar cartilla de vacunación vigente.

Presentar constancia de última desparasitación, interna y externa.

Contar con certificado de salud no mayor a 7 días antes del vuelo, expedido por un médico veterinario en hoja membretada, con el nombre y dirección del dueño. Debe hacer constar que el animal está en buen estado, que no tiene heridas en proceso de cicatrización y que es apto para viajar por vía aérea.

Si el animal con el que viajas es de apoyo emocional o servicio, deben contar requisitos adicionales.

Apoyo emocional

Requisitos:

Presentar receta médica en hoja membretada emitida por una institución o médico especializado en salud mental (psicólogo o psiquiatra) que acredite que el pasajero debe viajar con un animal de apoyo emocional.

La receta deberá contener:

Nombre completo del pasajero.

Nombre, cédula profesional y firma de quien emite el documento.

Fecha de emisión (Máximo un año antes de la fecha del vuelo)

Portar correa, arnés y placa de identificación.

Si no cuentan con un adiestramiento especial, o carta de buen ciudadano, deberán viajar en una transportadora que quepa debajo del asiento. En caso de que no quepa en una transportadora, deberá portar bozal (no aplica bozal tipo arnés) durante todo el vuelo.

Para no portar bozal, deberá presentar carta de buen ciudadano o certificado de adiestramiento avanzado, emitido por una entidad legalmente constituida y reconocida.

En caso de que no cumpla con estos requisitos, podrá ser transportado como mascota en carga y el pasajero deberá cubrir los costos adicionales.

Animales de servicio

Requisitos

Únicamente los perros serán aceptados como animales de servicio.

Presentar credencial y/o certificados y/o constancia de adiestramiento emitida(s) por un médico y/o institución que avalen la condición de animal de servicio.

En caso de presentar constancia de adiestramiento, debe indicar que el perro sigue órdenes y que el pasajero al que acompaña sabe controlarlo.

El perro deberá portar correa, collar y credencial de identificación emitida por una entidad legal. Si el perro es lazarillo o perro guía, deberá además portar arnés.

En caso de que no cumpla con estos requisitos, podrá ser transportado como mascota en carga y el pasajero deberá cubrir los costos adicionales.

